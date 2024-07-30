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Развлечения Таинственный мужчина со шрамом: Бородину заподозрили в романе с участником «Последнего героя»

Таинственный мужчина со шрамом: Бородину заподозрили в романе с участником «Последнего героя»

Они могут вместе отдыхать в Турции

1 598
14 комментариев
Фанаты телеведущей считают, что Сердюков похож на мужчину, фотографии с которым публикует Бородина

Телеведущую Ксению Бородину заподозрили в романе с участником алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+) Николаем Сердюковым. Кстати, именно ему свое право вето отдала Бородина в проекте. Сейчас звезда скрывает лицо мужчины и ничего не говорит о возлюбленном.

Как пишут наши коллеги из издания StarHit, голова Сердюкова на мгновение мелькнуло в одном из кадров в социальных сетях звезды. Сегодня Бородина поделилась фотографией избранника со спины с отдыха в Турции. В кадр попал только затылок мужчины, но на нем журналисты разглядели небольшой шрам, такой же как и у Николая Сердюкова.

Тайну своих отношений Бородина пока не раскрывается, неизвестно и как долго длится ее роман.

Николай Сердюков — блогер, который покорил вершины Эльбрус и Килиманджаро. Вероятно, роман с Ксенией у них мог закрутиться на проекте «Последний герой» (16+), в шоу Бородина была ведущей, а Сердюков — участником. В одной из серии команда решила выгнать Николая с проекта, он связывал это с тем, что не сидел молча на проекте, а высказывал свое мнение. После пламенной речи Ксения Бородина приняла неожиданное решение для команды и воспользовалась правом вето, сохранив участника в команде.

— Мне кажется, что именно такие, как ты, достойны находиться здесь. Поэтому сегодня, Коля, ты не уходишь. Твое время еще не пришло на этом проекте, — сказала ведущая.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Дава и Мари Краймбрери вышли в свет вместе — их фотографию опубликовала у себя в соцсетях певица Клава Кока: она праздновала день рождения. Ни Дава, ни Мари в своих соцсетях кадрами с мероприятия не делились.

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Ксения Бородина Последний герой Роман Отдых Турция Телеведущая Участник
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Комментарии
16
Звездолет Сигареты Вега
30 июля 2024, 14:25
Он ее в карты проиграл?
АнтонПавловичЧехов
30 июля 2024, 14:18
Коля, Дава, Боня...
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