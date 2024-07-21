НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

ю-в.

 740мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

ТЕМА ДНЯ

По четвертом мосту планируют открыть проезд

Штраф из-за скорой
Новосибирск ведет соцсети
Новые детали ЧП на Линейной
Июльфест в Новосибирске
Проверяем арбузы на нитраты
Разоблачили мифы об имплантах
Делает гигантские торты
Лайфхаки для работодателей
Журналист открыла кинокомпанию
НГС в Telegram
Развлечения «Сегодня право вето я отдаю»: Ксения Бородина спасла одного из участников шоу «Последний герой» — кто же покинул проект

«Сегодня право вето я отдаю»: Ксения Бородина спасла одного из участников шоу «Последний герой» — кто же покинул проект

Голосование за выбор слабого звена проходило дважды

564
5 комментариев
В новом выпуске домой отправился участник из племени «Медведи»

Финал четвертого выпуска шоу «Последний герой» (16+) оказался неожиданным для команды «Медведи». А всё потому, что голосование за выбор слабого звена приходило дважды.

В четвертом выпуске участникам шоу предстояло связанным по рукам и ногам преодолеть полосу препятствия и собрать пазл. Команда «Медведи» с самого начала вырвалась вперед, но уступила племени «Волки» во время сбора головоломки. В итоге команда «красных» отправилась на совет племени.

Во время первого голосования участники команды решили, что проект должен покинуть блогер Николай Сердюков.

— Я предполагал, что у меня большие шансы покинуть проект, — пояснил Сердюков.

— Ты предполагал, что четыре человека проголосуют против тебя. Считаешь ли ты это заговором? — поинтересовалась Бородина.

— Я не знаю, что это Ксюша. Я не могу сказать, что я меньше всего здесь делал и был слабее всех. Что я могу сказать своему племени? Выводы сделаны, осадочек остался. Так что давайте, дальше играйтесь. Я считаю, что любят всегда тех, кто сидит тихо и не чирикает, а не тех, кто имеет свою точку зрения и говорит то, что думает. Если бы сидел тихо, дальше бы пошел по проекту, — сказал Сердюков.

И когда Сердюков уже собирался уходить, ведущая проекта Ксения Бородина приняла неожиданное решение для команды «Медведи». Бородина воспользовалась правом вето.

— Мне кажется, что именно такие, как ты, достойны находиться здесь. Поэтому сегодня, Коля, ты не уходишь. Твое время еще не пришло на этом проекте. За всю историю сезона я имею право единожды использовать право вето по отношению к участнику, которого я считаю достойным продолжать участие в этом проекте. Сегодня это право я отдаю, Коля, тебе. Больше у меня такой возможности не будет, ты возвращаешься на свое место, — заявила Бородина.

После этого команде пришлось вновь принять участие в голосовании. В итоге с результатом 3 голоса выбыла вождь племени — телеведущая Александра Маслакова.

— Я вас всех люблю, спасибо за эти проведенные с вами нереальные часы, и круто было быть вашим вождем. Аланчик, держись. Женечка, ты супер. Ваня, ты крутой, Паша, ты офигенный. Коля, ты хитрый. Я не собиралась против тебя никакие коалиции собирать, но, когда ты начал говорить у меня за спиной, мне это очень не понравилось, — сказала Александра Маслакова.

В прошлом выпуске из проекта ушла актриса сериала «Закрытая школа» (18+) Ксения Суркова. Во втором выпуске проект покинул атлет Артем Антипов, а еще одну серию назад ушла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Последний герой Алтай Сибирь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Татьяна 53
21 июля 2024, 10:53
В МЧС её и на Донбасс будет там спасать.
Гость
21 июля 2024, 10:42
Нам это зачем?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Нина,46

Анна,36

Alexander,37

Игорь,58

AlisaMan,36

Семён,33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление