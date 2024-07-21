«Сегодня право вето я отдаю»: Ксения Бородина спасла одного из участников шоу «Последний герой» — кто же покинул проект

В новом выпуске домой отправился участник из племени «Медведи» Источник: телеканал ТВ-3











Финал четвертого выпуска шоу «Последний герой» (16+) оказался неожиданным для команды «Медведи». А всё потому, что голосование за выбор слабого звена приходило дважды.



В четвертом выпуске участникам шоу предстояло связанным по рукам и ногам преодолеть полосу препятствия и собрать пазл. Команда «Медведи» с самого начала вырвалась вперед, но уступила племени «Волки» во время сбора головоломки. В итоге команда «красных» отправилась на совет племени.



Во время первого голосования участники команды решили, что проект должен покинуть блогер Николай Сердюков.



— Я предполагал, что у меня большие шансы покинуть проект, — пояснил Сердюков.



— Ты предполагал, что четыре человека проголосуют против тебя. Считаешь ли ты это заговором? — поинтересовалась Бородина.



— Я не знаю, что это Ксюша. Я не могу сказать, что я меньше всего здесь делал и был слабее всех. Что я могу сказать своему племени? Выводы сделаны, осадочек остался. Так что давайте, дальше играйтесь. Я считаю, что любят всегда тех, кто сидит тихо и не чирикает, а не тех, кто имеет свою точку зрения и говорит то, что думает. Если бы сидел тихо, дальше бы пошел по проекту, — сказал Сердюков.



И когда Сердюков уже собирался уходить, ведущая проекта Ксения Бородина приняла неожиданное решение для команды «Медведи». Бородина воспользовалась правом вето.



— Мне кажется, что именно такие, как ты, достойны находиться здесь. Поэтому сегодня, Коля, ты не уходишь. Твое время еще не пришло на этом проекте. За всю историю сезона я имею право единожды использовать право вето по отношению к участнику, которого я считаю достойным продолжать участие в этом проекте. Сегодня это право я отдаю, Коля, тебе. Больше у меня такой возможности не будет, ты возвращаешься на свое место, — заявила Бородина.



После этого команде пришлось вновь принять участие в голосовании. В итоге с результатом 3 голоса выбыла вождь племени — телеведущая Александра Маслакова.



— Я вас всех люблю, спасибо за эти проведенные с вами нереальные часы, и круто было быть вашим вождем. Аланчик, держись. Женечка, ты супер. Ваня, ты крутой, Паша, ты офигенный. Коля, ты хитрый. Я не собиралась против тебя никакие коалиции собирать, но, когда ты начал говорить у меня за спиной, мне это очень не понравилось, — сказала Александра Маслакова.



В прошлом выпуске из проекта ушла актриса сериала «Закрытая школа» (18+) Ксения Суркова. Во втором выпуске проект покинул атлет Артем Антипов, а еще одну серию назад ушла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

