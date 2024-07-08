Кровавый кашель, новые отношения и ругань: погода Горного Алтая стала препятствием для участников «Последнего героя»

Участники борются за 5 миллионов рублей, а проект ведет Ксения Бородина Источник: телеканал ТВ-3











В субботу, 6 июля, вышла вторая серия проекта «Последний герой», который снимали на Телецком озере в Горном Алтае.

Герои во второй серии купались в холодной воде в реке, падали в Телецкое озеро и мокли под дождем. Все чаще герои шоу на ТВ3 испытывали эмоциональное напряжение.

— Я стараюсь создавать внутри команды хорошее эмоциональное состояние. Но мне конечно эмоционально тяжело. Я одна с пятью парнями. Это выглядит со стороны очень неприлично, я все это понимаю, — говорит вождь команды медведей Александра Маслакова. Она расплакалась, что расстраивает человека, которого любит.

Первым испытанием стал таран, его должны были разбить огромным бревном, а потом пронести его через лабиринт. Команда волков проиграла в третий раз подряд. «Медведи» выиграли рыболовный набор.

Артём Антипов покинул шоу Источник: телеканал ТВ-3











После проигрыша «медведи» поругались с «волками». Девушки из команды «волков» признались, что их раздражает Николай Сердюков из команды соперников. Мужчина же сообщил, что любит пошутить над ребятами и это его тактика



Между соревнованиями стало плохо участнице шоу «Пацанки» Кристине Захаровой. Она закашляла кровью. К ней на лодке приплыл врач, который сказал, что ничего опасного нет и она может продолжить участие. Но девушка решила, что её здоровье ей важнее и прекратила участие в проекте. Участники предположили, что все дело в сырости и холодной погоде.

Во второй серии впервые победили «волки» Источник: телеканал ТВ-3











Кристина была вождем. После своего ухода она передала свое знание Александру Лосю. На шоу начали ходить слухи, что Александр Лось встречается с Ксенией Сурковой. На нежные отношения между участниками обратили внимание и в команде «медведей».



Во время второго задания героям нужно было перетаскивать вещи по досочкам из лодки на пристань. Впервые за сезон победили «волки». «Медведям» пришлось выбирать, кого они отправят домой.

Шоу выходит по субботам на ТВ-3 Источник: телеканал ТВ-3











После голосования оказалось, что из проекта уходит Артём Антипов. Как оказалось атлет сам попросился домой, он очень эмоциональный и скучает по своей женщине



— Я понял на этом проекте, что хочу сделать предложение своей девушке, — объяснил Артем. Мужчина поблагодарил свою команду.