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Развлечения «Смогу делать что захочу, а не выживать»: стало известно, кто покинул шоу «Последний герой» на Алтае

«Смогу делать что захочу, а не выживать»: стало известно, кто покинул шоу «Последний герой» на Алтае

Участница сама заявила, что устала и мечтает вернуться домой

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В новом выпуске домой отправился участник из племени «Волки»

Актриса сериала «Закрытая школа» (18+) Ксения Суркова ушла из алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+). Участники пожалели звезду, потому что та заявила, что устала и хочет домой.

В третьем выпуске участники не советовались перед голосованием, большинство из племени «Волки» приняли решение, что выгнать стоит Ксению Суркову, потому что актриса устала находиться на проекте.

— Я покинула «Последний герой», очень благодарна этому опыту, потому что нельзя прийти на проект и остаться самим собой. Самое важное, что я сейчас приду домой, лягу на кровать, обниму свою подушку и буду знать, что мне тепло и хорошо. Я почувствовала свободу, что смогу делать всё, что хочу, не пытаться выживать, а просто насладиться моментом. Проснусь, выпью чашку кофе и скажу себе: «Ты молодец, ты это сделала, да хоть ты и выбыла, но ты была на проекте и даже продержалась больше недели», — цитирует телеканал Ксению Суркову.

Третий выпуск стал особенным, на проект пришли сразу два джокера — участники, которые вступают в игру не с начала проекта. Одним из джокеров сезона стала Евгения Искандарова. Она участвовала в шоу «Новые звезды в Африке» (16+), «Остров героев» (16+), «Сокровища императора» (16+) и «Форт Боярд. Возвращение» (16+). В двух первых она стала победительницей. Второй джокер — участница Comedy Woman (16+) Надежда Ангарская.

В прошлом выпуске шоу покинул атлет Артем Антипов, а еще одну серию назад ушла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

Ведущая проекта — Ксения Бородина — также жила на Алтае, она поселилась в сибирской деревне и часто рассказывала в социальных сетях о жизни в горах. Например, она показала, как доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Привезла в республику она и своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже она разглядывала свои фотографии и даже напугалась, потому что увидела лицо одного из духов на горе.

Кстати, с Алтая вместе с телеведущей в Москву вернулся маленький котенок, его Бородина нашла под машиной. Теперь питомец живет в доме телеведущей, кличку она дала ему тоже соответствующую — Алтай.

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