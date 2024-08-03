Бородина впервые показала лицо избранника — они вместе вернулись в Москву после отдыха в Турции

Бородина долгое время скрывала лицо партнера Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина впервые показала лицо избранника. Новый возлюбленный звезды очень похож на участника алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+) Николая Сердюкова. Возлюбленные вместе отдыхали в Турции, а после вернулись в Москву.



Фотографией в объятиях с новым избранником Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях и подписала строчкой из песни: «Я в тебе нашел абсолютно все». Ведущая долго скрывала лицо мужчины, выкладывала снимки со спины и руки партнера. В этот раз она показала часть лица таинственного мужчины, он очень похож на Николая Сердюкова, который участвовал в шоу «Последний герой» (16+), где сама звезда была ведущей. Именно ему на проекте она отдала свое право вето.

Одни считают, что телеведущая отношениями с Сердюковым пиарит новое шоу, другие искренне радуются за звезду Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сердюков также поделился в своих социальных сетях, что вернулся домой в Москву после отдыха со своей дочерью и мамой.



Издание StarHit еще в начале недели писало о том, что Бородина опубликовала фотографию избранника со спины во время отдыха в Турции. В кадр попал только затылок мужчины, но на нем журналисты разглядели небольшой шрам, такой же как и у Николая Сердюкова.

В тот момент, когда телеведущая начала делиться снимками, ее раскритиковали фанаты. Подписчики напомнили звезде, что когда-то она говорила, что не будет показывать свою личную жизнь, а теперь частенько показывает нового мужчину. Бородина ответила, что у нее нет рамок, иногда ей хочется молчать, а иногда показывать все.

— Это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю что хочу, — заявила Ксения Бородина.

Николай Сердюков — блогер, который покорил вершины Эльбрус и Килиманджаро. Вероятно, роман с Ксенией у них мог закрутиться на проекте. В одной из серий команда решила выгнать Николая с проекта, он связывал это с тем, что не сидел молча на проекте, а высказывал свое мнение. После пламенной речи Ксения Бородина приняла неожиданное решение для команды и воспользовалась правом вето, сохранив участника в команде.



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