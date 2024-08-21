«Кому лень искать — тот верещит»: новосибирцы поспорили из-за цен на отдых на Горном Алтае

В последние годы на Горный Алтай всё чаще приезжают туристы из Москвы Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Жители Новосибирска не смогли прийти к общему мнению по поводу увеличения цен на отдых на Горном Алтае. Читатели НГС прокомментировали колонку, которая вышла сегодня, 21 августа, утром и была посвящена теме недоступности курорта. Комментаторы высказали полярные мнения по поводу темы, которую подняла журналистка НГС Елизавета Шаталова.

Пробки и вред природе

Часть читателей отметила, что дорожает в целом всё, не только курорты.

— Всё подорожало. Теперь из продовольственного магазина легко в одной руке несем покупки на ту же сумму, что еще вчера делили на 4 руки, — отметил читатель НГС.

Кто-то отметил, что проблема популярности Горного Алтая не только в цене, но и в количестве туристов, которые туда едут.

— Тут дело даже не в цене. Можно найти на любой кошелек. А в том, что стало тупо не протолкнуться. Если раньше я уезжал за Чике-Таман и до Акташа можно было встретить всего пару авто за всю дорогу, то сейчас количество авто зашкаливает. А в Манжероке вообще пробка! Постоянная пробка. Скажите мне лет 5 назад, что я в Манжероке буду стоять в пробке или после Маймы до Айского моста я буду тащиться еле-еле, я бы просто посмеялся. А сейчас это реальность. Причем реальность вообще не радостная, — написал пользователь под ником Гость.

Некоторые местные жители переживают из-за того, что на Горном Алтае может стать хуже с природой. Как написала одна читательница, она видела однажды, как сточные трубы от отеля идут прямо в реку. Ее поддерживают и другие читатели.

— Безусловно, скоро Алтай загадят! Учитывая столичный менталитет, отношение там приезжих полностью потребительское, столичное. Им в этом мусоре не жить! Озеро с реликтовым орехом уже уничтожили, — считает читатель НГС.

Сервис и строительство

Целая дискуссия появилась и по поводу того, куда уходят деньги из таких курортных мест. Часть читателей порадовались за алтайцев, которые могут зарабатывать за летний период средства и жить на них весь следующий год. Другая же часть отметила, что деньги не остаются в регионе.

— Если бы все эти москвичи везли сюда свои денежки и тут оставляли их в местных бюджетах, было бы здорово, было бы развитие региона. Но все жирные куски откуплены самими же москвичами — и весь доход уходит обратно в Москву. Местным остается работать за четверть цены и почтительно кланяться, — рассуждает читатель.

— У нынешней популярности Алтая есть и позитивная сторона. Лет десять назад еще там прямо непросто было найти место, чтобы нормально поесть, а сейчас есть выбор. Да, цены на хороших базах и в отелях пугают, но там и уровень сервиса не тот, что был здесь недавно. При этом возникла масса новых мест с разными условиями. Толпы народа? Так сделайте усилие и заберитесь куда-то в сторону от Чемальского или Чуйского трактов, — приводит другое мнение новосибирец.

Спор из-за цен

Новосибирцы в комментариях разделились на два основных лагеря: тех, кто согласен с автором, и тех, кто нет.

— В Яровом ни разу меня не оскорбили. Лучше не ездить туда, и так места мало. А Алтай давно уже не наш. Еще и Греф под себя всё сделал, — высказался сибиряк.

— Увы, ценники исключают внутренний туризм из «рациона» аборигенов, — согласился с автором читатель.

Для некоторых же показалось, что автор колонки надумывает и проблем с отдыхом на Горном Алтае нет.

— Что за бред? За Чике-Таманом начинается настоящий Алтай со своей самобытностью и классными домиками со всеми удобствами за 3500 на четверых (2 взрослых, 2 ребенка). А помойка до Чемала для звезд втридорога, — поделился опытом читатель.

— Кто хочет бюджетно отдохнуть на Алтае, тот отдыхает и не ноет. А кому лень искать варианты отдыха, останавливается на первой же базе и потом верещит, что очень дорого, — возразил новосибирец.

2024 год среди звезд можно назвать годом Алтая: знаменитости посещают российский курорт, призывают ехать туда других, телеканалы снимают шоу, участники которых иногда попадают в скандалы. НГС изучил, кто занимается продвижением курорта, пообщался с экспертами и пришел к выводу, что банк проводит большую пиар-кампанию.