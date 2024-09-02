Море, яхта и белый песок: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха в Геленджике — солнечные фото

Сын Прилучного начнет учебу дистанционно Источник: Bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский актер Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха. Сейчас звезда сериала «Мажор» (18+) вместе с супругой и детьми находится в Геленджике. Фото Прилучный опубликовал в личных соцсетях.

Как отметил актер, его 11-летний сын Тимофей также отправился на отдых с отцом и мачехой Зепюр Брутян, несмотря на начало учебного года. По словам Прилучного, мальчик будет учиться дистанционно, пока семья находится в Краснодарском крае.

— Иногда невозможно отказать желанию своих детей. Тима захотел поехать с нами в Геленджик, и мы решили попробовать учиться дистанционно (временно), — написал актер под постом.

Пока дети купаются, Брутян загорает на яхте Источник: Bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ранее жена Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что на дорогу в Геленджик они потратили более 12 часов. Однако, по словам актрисы, отдых на море стоил потраченного времени.

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