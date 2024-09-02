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Развлечения Море, яхта и белый песок: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха в Геленджике — солнечные фото

Море, яхта и белый песок: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха в Геленджике — солнечные фото

Семья добиралась на море более 12 часов

469
2 комментария

Сын Прилучного начнет учебу дистанционно

Новосибирский актер Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха. Сейчас звезда сериала «Мажор» (18+) вместе с супругой и детьми находится в Геленджике. Фото Прилучный опубликовал в личных соцсетях.

Как отметил актер, его 11-летний сын Тимофей также отправился на отдых с отцом и мачехой Зепюр Брутян, несмотря на начало учебного года. По словам Прилучного, мальчик будет учиться дистанционно, пока семья находится в Краснодарском крае.

— Иногда невозможно отказать желанию своих детей. Тима захотел поехать с нами в Геленджик, и мы решили попробовать учиться дистанционно (временно), — написал актер под постом.

Пока дети купаются, Брутян загорает на яхте

Ранее жена Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что на дорогу в Геленджик они потратили более 12 часов. Однако, по словам актрисы, отдых на море стоил потраченного времени.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла, и поделился семейными фотографиями.

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Павел Прилучный Зепюр Брутян Геленджик Отдых
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Комментарии
2
Гость
2 сентября 2024, 23:50
Не когда не понимал отдых в гостинице и пляжи дискотеки и жральни битком народа.
Гость
3 сентября 2024, 00:04
АК учил, лучшая жена - правая рука, лучшая любовница - левая рука....
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