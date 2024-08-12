НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 747мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,95
EUR 96,69
Оставили без забора
Как защититься от мошенников
Как Сбер пиарит Алтай
Жизнь как в кино
Запрещённые программисты
Где учатся отличники
Работает со смертью
Плохое зрение — бич 21 века
Самолёты стали чаще ломаться
НГС в Telegram
Развлечения «Краски августа»: сибирская «Мисс Россия» сделала атмосферные кадры в подсолнухах — видео

«Краски августа»: сибирская «Мисс Россия» сделала атмосферные кадры в подсолнухах — видео

Эльмира Абдразакова отправилась в путешествие вместе с родными

1 175
4 комментария
Тренд с подсолнухами захватил интернет

Новый тренд — снимки в полях с подсолнухами — кажется захватил интернет. К нему присоединилась и сибирская «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова. По-настоящему милое видео сибирячка опубликовала в соцсетях.

Как отметила Абдразакова, ради впечатляющих кадров она вместе с родными проехала сотни километров. В комментариях под постом сибирячка рассказала, что видео снимала на Алтае.

— Предлагаю вам оценить нашу мини-работу с горячо любимыми мне людьми. Намерение делиться личным — хрупкое, поэтому прошу к нам относиться нежно и с трепетом. Представляю вашему вниманию подсолнухи, хотя нет — «Краски августа», — написала Абдразакова.

В комментариях под постом поклонники модели восхитились солнечными кадрами.

— Какое-то волшебство, красота нереальная, — написала Helga_olgar.

— Любовь, красота. Слезы радости. Счастье в простом. Впечатляющее видео, — отметила YuneevaN.

— Очень красивое видео, атмосферное, — прокомментировала OxanaBogaeva.

Эльмира Абдразакова училась в новосибирском СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проектах «Последний герой» (16+) и «Дом-2» (16+). Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее фото в полях с подсолнухами поделилась артистка Ольга Бузова. На Алтай певица приехала ради концерта.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Эльмира Абдразакова Алтайский край Республика Алтай Подсолнухи
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
12 августа 2024, 20:35
Семачки Зум-зум с солью прикольные. под ютуп.....
Фродо Бэггинс
12 августа 2024, 21:08
Господи какая банальщина и одинаковость. боже дай бабам ума, таких фоток у любой самой одинаковой затрапезной бабы целый мешок найдется
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Рекомендуем
Знакомства

Max4,34

Олечка,27

Андрюха,40

Владимир,51

Ольга,49

Владимир,44

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление