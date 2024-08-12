«Краски августа»: сибирская «Мисс Россия» сделала атмосферные кадры в подсолнухах — видео

Тренд с подсолнухами захватил интернет Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Новый тренд — снимки в полях с подсолнухами — кажется захватил интернет. К нему присоединилась и сибирская «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова. По-настоящему милое видео сибирячка опубликовала в соцсетях.

Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Как отметила Абдразакова, ради впечатляющих кадров она вместе с родными проехала сотни километров. В комментариях под постом сибирячка рассказала, что видео снимала на Алтае.



— Предлагаю вам оценить нашу мини-работу с горячо любимыми мне людьми. Намерение делиться личным — хрупкое, поэтому прошу к нам относиться нежно и с трепетом. Представляю вашему вниманию подсолнухи, хотя нет — «Краски августа», — написала Абдразакова.

В комментариях под постом поклонники модели восхитились солнечными кадрами.



— Какое-то волшебство, красота нереальная, — написала Helga_olgar.

— Любовь, красота. Слезы радости. Счастье в простом. Впечатляющее видео, — отметила YuneevaN.

— Очень красивое видео, атмосферное, — прокомментировала OxanaBogaeva.

Эльмира Абдразакова училась в новосибирском СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проектах «Последний герой» (16+) и «Дом-2» (16+). Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Ранее фото в полях с подсолнухами поделилась артистка Ольга Бузова. На Алтай певица приехала ради концерта.

