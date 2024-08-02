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Развлечения Утопает в цветах подсолнухов: Ольга Бузова прилетела на Алтай — солнечные фото

Утопает в цветах подсолнухов: Ольга Бузова прилетела на Алтай — солнечные фото

Певица месяц жила в Южной Америке

1 386
22 комментария
Выступление состоится 3 августа в Яровом

Артистка Ольга Бузовал прилетела на Алтай. В Сибирь певица приехала ради концерта, который состоится 3 августа в Яровом. Фото звезда опубликовала в личных соцсетях.

На кадрах Бузова стоит в поле среди подсолнухов. Судя по геолокации в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), фото сделаны недалеко от Барнаула.

— Ольга Бузова дома, — подписала фото артистка.

Ольга Бузова месяц жила в Южной Америке — там проходили съемки очередного реалити «Звезды в Колумбии». Певица активно делилась с подписчиками яркими моментами и удивляла необычными образами. Ей даже удалось попасть на карнавал — в соцсетях она опубликовала видео с впечатлениями.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Ольга Бузова Алтай Подсолнухи
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Комментарии
22
Gordon Shumway
2 августа 2024, 18:00
Рекламная кампания в самом разгаре. Кого только туда не привозили. Кто следующий после Бузовой на очереди?
Татьяна 53
2 августа 2024, 18:16
Уже за державу обидно, что больше не о ком писать, есть же достойные, а не эта.
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