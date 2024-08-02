Утопает в цветах подсолнухов: Ольга Бузова прилетела на Алтай — солнечные фото

Выступление состоится 3 августа в Яровом Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Артистка Ольга Бузовал прилетела на Алтай. В Сибирь певица приехала ради концерта, который состоится 3 августа в Яровом. Фото звезда опубликовала в личных соцсетях.



На кадрах Бузова стоит в поле среди подсолнухов. Судя по геолокации в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), фото сделаны недалеко от Барнаула.



— Ольга Бузова дома, — подписала фото артистка.



Ольга Бузова месяц жила в Южной Америке — там проходили съемки очередного реалити «Звезды в Колумбии». Певица активно делилась с подписчиками яркими моментами и удивляла необычными образами. Ей даже удалось попасть на карнавал — в соцсетях она опубликовала видео с впечатлениями.



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