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Развлечения Яркие костюмы, веселая музыка и танцы: Бузова попала на карнавал в Колумбии — красочное видео с праздника

Яркие костюмы, веселая музыка и танцы: Бузова попала на карнавал в Колумбии — красочное видео с праздника

Артистка находится в Южной Америке на съемках шоу

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21 комментарий
Кадры звезда опубликовала в личных социальных сетях

Артистка Ольга Бузова попала на карнавал, который проходил в эти выходные в городе Санта-Марта в Колумбии. Видео зажигательных танцев певица опубликовала в личных социальных сетях.

Судя по кадрам, сотни танцоров в ярких костюмах заполонили улицы города. Шествие прошло по центральным улицам Санта-Марты под зажигательную музыку.

— Посмотрите, какая атмосфера на набережной Санта-Марты. В прошлый раз, когда я гуляла, не было никого. Сейчас как будто в другой город попала, — отметила Бузова.

Как сообщает издание Caracol, карнавал в Санта-Марте прошел по поводу празднования «Праздника моря». Также торжество приурочили к 500-летию основания города. В этот день улицы были наполнены красочными танцами коренных народов карибского региона.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Сейчас Ольга Бузова находится в Южной Америке, где снимается в шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Недавно артистка удивила поклонников новым образом. Она при помощи металлических цепей нарастила волосы. Артистка заплела свои волосы в косы и с помощью железных колец прикрепила искусственные локоны.

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Ольга Бузова Карнавал Колумбия
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Комментарии
21
Татьяна 53
29 июля 2024, 17:22
Она там за свою сойдёт
alippa
29 июля 2024, 17:23
Как же вы достали своей Бузовой! Надеюсь она хоть вам башляет за рекламу.
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