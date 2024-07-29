Яркие костюмы, веселая музыка и танцы: Бузова попала на карнавал в Колумбии — красочное видео с праздника

Кадры звезда опубликовала в личных социальных сетях Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Артистка Ольга Бузова попала на карнавал, который проходил в эти выходные в городе Санта-Марта в Колумбии. Видео зажигательных танцев певица опубликовала в личных социальных сетях.



Судя по кадрам, сотни танцоров в ярких костюмах заполонили улицы города. Шествие прошло по центральным улицам Санта-Марты под зажигательную музыку.



— Посмотрите, какая атмосфера на набережной Санта-Марты. В прошлый раз, когда я гуляла, не было никого. Сейчас как будто в другой город попала, — отметила Бузова.

Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Как сообщает издание Caracol, карнавал в Санта-Марте прошел по поводу празднования «Праздника моря». Также торжество приурочили к 500-летию основания города. В этот день улицы были наполнены красочными танцами коренных народов карибского региона.



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Сейчас Ольга Бузова находится в Южной Америке, где снимается в шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Недавно артистка удивила поклонников новым образом. Она при помощи металлических цепей нарастила волосы. Артистка заплела свои волосы в косы и с помощью железных колец прикрепила искусственные локоны.

