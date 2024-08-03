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Развлечения «Трое суток в пути, покой мне только снится»: Бузова поселилась в домике на берегу озера в Яровом

«Трое суток в пути, покой мне только снится»: Бузова поселилась в домике на берегу озера в Яровом

Певица месяц жила в Колумбии и сразу после полетела в Алтайский край

1 974
17 комментариев
Звезда жаловалась, что очень устала, но времени на отдых у нее почти нет. В Яровое она приехала ради концерта

Певица и артистка Ольга Бузова приехала в город Яровое в Алтайском крае. Она поселилась в домике с видом на озеро.

Звезда еще недавно была в Колумбии, оттуда она прилетела в Москву, провела меньше суток дома, после вылетела в Новосибирск и шесть часов ехала на машине до Ярового ради концерта. Во время поездки она даже успела сделать несколько фотографий в подсолнухах у трассы.

— Мои хорошие, я трое суток в пути, только вчера прилетела [в Москву] и сразу же улетела. Я наконец-то в Яровом, дорога мне далась не просто, скоро выступаю, по традиции закрою фестиваль. Покой мне только снится, — рассказала Бузова.

Посмотрите, какой вид открывается из домика, где поселилась певица

В Яровое Ольга Бузова прилетела ради концерта на территории Причала 22 (0+). До этого певица была в Южной Америке, где принимала участие в реалити-шоу «Звезды в Колумбии» (16+). Она успела поделиться жаркими фото в купальнике, показать свои необычные прически с булавками и кольцами в волосах. Рассказывала Ольга Бузова и о том, что сильно устала, но времени на отдых у нее совсем нет.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Пока певице не хватает времени на отдых, другие звезды хорошо проводят время за границей, например, Павел Прилучный с семьей уехал на Мальдивы, а Григорий Лепс вывез юную невесту на отдых в Турцию.

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Ольга Бузова Яровое Алтайский край
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Комментарии
20
5тор55
3 августа 2024, 10:33
а есть автобус Колумбия - с. Боровое?
Старый пользователь
3 августа 2024, 10:43
Певица? Рукалицо! Ну если она певица, то я оперный певец
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