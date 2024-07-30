«Все хорошо! Отдыхаем!»: Григорий Лепс вывез юную невесту на отдых в Турцию — их отель берет 400 тысяч в сутки

Музыкант показал фотографии с отдыха в соцсетях Источник: gvleps / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Григорий Лепс отправился в Турцию в компании молодой невесты: Аврора Киба и «самый лучший дед» отдыхают в Бодруме. Музыкант похвастался, что они остановились в отеле Mandarin Oriental с видом на Эгейское море.



— Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем! — написал Лепс в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Оба публикуют кадры с отдыха в социальных сетях: Аврора каждый день меняет наряды — пара ходит по ресторанам, гуляет, посещает морские прогулки.

Девушка демонстрирует разные образы Источник: gvleps / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Цены в отеле, где остановилась пара, начинаются от 219 тысяч рублей Источник: Booking.com











Но есть предложения и дороже Источник: Booking.com











Напомним, что с юной красоткой, едва окончившей школу, 61-летний Григорий Лепс вышел на премии МУЗ-ТВ. Впервые шоумен не только открыто представил свою новую избранницу публике, но и признался, что питает к ней самые нежные чувства.



— Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения… Пока человеческие, — заявил Лепс на «Шоу Воли». — У нас всё достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает: слишком велика разница в возрасте.

Артисту явно нравится то, как он проводит отпуск Источник: gvleps / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Аврора Киба не обращает внимание на негатив в соцсетях, но иногда отвечает хейтерам.



Давид Манукян вышел в свет с Мари Краймбрери — их совместное фото опубликовала певица Клава Кока, у нее был день рождения.

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