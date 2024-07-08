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Развлечения «Самый лучший дед». 61-летний Григорий Лепс и его 18-летняя девушка рассказали о своем романе

«Самый лучший дед». 61-летний Григорий Лепс и его 18-летняя девушка рассказали о своем романе

Певец назвал Аврору Кибу невестой

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53 комментария
СМИ называют Кибу представительницей «золотой молодежи». Ее мать — светская львица Татьяна Киба, отец — бизнесмен Илья Беляков

В июне Григорий Лепс произвел фурор, появившись на премии МУЗ-ТВ с незнакомой публике девушкой. Позже 61-летний певец представил фанатам 18-летнюю Аврору Кибу и сказал, что она пока раздумывает над тем, стать его супругой или нет.

7 июля певец рассказал подробности об их отношениях. Артист разговорился на «Шоу Воли» в эфире ТНТ.

— Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения… пока человеческие. У нас всё достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает — слишком велика разница в возрасте, — отметил он в беседе с Павлом Волей.

«Стархит» вырезал фрагмент с интервью Лепса

И Лепс, и Киба сталкиваются с большим количеством хейта из-за предполагаемого романа. Многие поклонники уверены, что Аврора намерена нажиться на звезде. К тому же известно, что исполнитель уже дарил ей дорогие презенты и возил в путешествия. Однако на защиту пары внезапно встала ведущая Светлана Бондарчук.

— Я уверена, что возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается — страсть, общие интересы или что-то еще — решать только им. Если всё совпадает, можно только порадоваться и восхититься, — поделилась мнением ведущая.

Киба также отвечала недоброжелателям, обвиняющим ее в корысти. Девушка подчеркнула, что ее совсем не задевают шутки хейтеров.

— Меня неоднократно звали дать интервью на эту тему, но я сделаю это в первый и в последний раз. Комментарии ранее я не давала. С самого рождения расту в «парниковых» условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу «самый лучший дед» и всё остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас — у меня прекрасная самооценка. Я не «новая интрижка Григория Лепса», не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья, — заявляла она.

Ранее мы рассказывали и о премии МУЗ-ТВ, и о самой студентке МГИМО Авроре Кибе.

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Григорий Лепс Аврора Киба Певец Роман Свадьба
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Комментарии
53
Yumare
8 июля 2024, 01:29
Это ж надо так деньги любить!!!
233143581
8 июля 2024, 01:11
Это его песня? "Самый лучший дед, заходил вчера. Ночью ехать ему лень, пробух до утра и даже хоть ты как..."
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