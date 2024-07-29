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Развлечения «Потеряли камеру в океане»: Прилучный покатался с кучей дельфинов на Мальдивах — впечатляющее видео

«Потеряли камеру в океане»: Прилучный покатался с кучей дельфинов на Мальдивах — впечатляющее видео

Дельфины подплывали очень близко к семье актера

3 177
25 комментариев
Эту фотографию актер сделал за несколько минут до того, как потерял камеру

Новосибирский актер Павел Прилучный покатался с дельфинами во время отдыха на Мальдивах. Кадрами с семейного отдыха он и жена поделились в своих социальных сетях.

В своих социальных сетях жена Прилучного Зепюр Брутян написала, что никогда в жизни не видела столько дельфинов, из-за этого у нее накатились слезы счастья. Зепюр также отметила, что загадала несколько желаний, как ребенок, она поблагодарила мужа за то, что он им показал красоту Мальдив. На кадрах опубликованных в интернете видно, что дельфинов действительно много, они подплывали совсем близко к лодке звезд. Дети и Прилучный с Брутян были в восторге.

Посмотрите, как много дельфинов на видео

Чуть позже Павел Прилучный вместе с сыновьями решили прокатиться на плюшке в океане вместе с камерой, но она потерялась.

— Наши лица за 5 минут до того, как мы потеряли камеру в океане. Никогда не берите камеру в покатушки на плюшке, подводного контента не будет, — написал Прилучный под фотографией.

Семья прилетела на Мальдивы в 20-х числах июля. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он уже показал, как выглядит их шикарная вилла и поделился семейными фотографиями.

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Павел Прилучный Зепюр Брутян Мальдивы Отдых Актер Семья
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Комментарии
25
Smykson
29 июля 2024, 12:31
".покатался с кучей дельфинов ..." - у дельфинов скорее "стая", "семья"... "Куча....." Хотя, "и так сойдёт".
трям-брям
29 июля 2024, 12:36
Почему не освещён утренний поход в туалет?
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