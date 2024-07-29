«Потеряли камеру в океане»: Прилучный покатался с кучей дельфинов на Мальдивах — впечатляющее видео

Эту фотографию актер сделал за несколько минут до того, как потерял камеру Источник: Bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский актер Павел Прилучный покатался с дельфинами во время отдыха на Мальдивах. Кадрами с семейного отдыха он и жена поделились в своих социальных сетях.



В своих социальных сетях жена Прилучного Зепюр Брутян написала, что никогда в жизни не видела столько дельфинов, из-за этого у нее накатились слезы счастья. Зепюр также отметила, что загадала несколько желаний, как ребенок, она поблагодарила мужа за то, что он им показал красоту Мальдив. На кадрах опубликованных в интернете видно, что дельфинов действительно много, они подплывали совсем близко к лодке звезд. Дети и Прилучный с Брутян были в восторге.

Посмотрите, как много дельфинов на видео Источник: Bugevuge / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Чуть позже Павел Прилучный вместе с сыновьями решили прокатиться на плюшке в океане вместе с камерой, но она потерялась.



— Наши лица за 5 минут до того, как мы потеряли камеру в океане. Никогда не берите камеру в покатушки на плюшке, подводного контента не будет, — написал Прилучный под фотографией.

Семья прилетела на Мальдивы в 20-х числах июля. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он уже показал, как выглядит их шикарная вилла и поделился семейными фотографиями.