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Развлечения обзор «Понежиться в кроватке»: Ольга Бузова призналась, что устала из-за напряженного графика работы — ее ждет Алтай

«Понежиться в кроватке»: Ольга Бузова призналась, что устала из-за напряженного графика работы — ее ждет Алтай

Но отдохнуть там тоже не получится — ее ждут гастроли

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36 комментариев
Ольга Бузова провела месяц в Южной Америке — там снимали шоу «Звезды в Колумбии»

Ольга Бузова поделилась с подписчиками новыми фотографиями и сообщила, что устала, но времени на отдых у телеведущей нет.

— Моё состояние — отображено на этих фотографиях. Хотелось бы несколько дней побыть дома, понежиться в кроватке, позаниматься собой, но пока нет такой возможности. Сегодня уже вечером лечу на гастроли, — написала Ольга Бузова.

В ближайшее время отдохнуть звезде не удастся

Телеведущая подразумевала концерт в Алтайском крае: 3 августа певица выступит в Яровом — шоу Ольги Бузовой пройдет на «Причале 22».

Ольга Бузова месяц жила в Южной Америке — там проходили съемки очередного реалити «Звезды в Колумбии». Певица активно делилась с подписчиками яркими моментами и удивляла необычными образами. Ей даже удалось попасть на карнавал — в соцсетях она опубликовала видео с впечатлениями.

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Комментарии
37
Владимир Епифанцев
1 августа 2024, 14:17
Зачем эта новость? Кто такая бузова, чтобы про нее писать. Москвичи загадят Алтай.
Звездолет Сигареты Вега
1 августа 2024, 14:44
Не зря СтарХит все только в туалете читают, там от него хоть какая то польза.
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