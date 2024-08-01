«Понежиться в кроватке»: Ольга Бузова призналась, что устала из-за напряженного графика работы — ее ждет Алтай

Ольга Бузова поделилась с подписчиками новыми фотографиями и сообщила, что устала, но времени на отдых у телеведущей нет.
— Моё состояние — отображено на этих фотографиях. Хотелось бы несколько дней побыть дома, понежиться в кроватке, позаниматься собой, но пока нет такой возможности. Сегодня уже вечером лечу на гастроли, — написала Ольга Бузова.
Телеведущая подразумевала концерт в Алтайском крае: 3 августа певица выступит в Яровом — шоу Ольги Бузовой пройдет на «Причале 22».
Ольга Бузова месяц жила в Южной Америке — там проходили съемки очередного реалити «Звезды в Колумбии». Певица активно делилась с подписчиками яркими моментами и удивляла необычными образами. Ей даже удалось попасть на карнавал — в соцсетях она опубликовала видео с впечатлениями.
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