В Новосибирск прибыли группы «Русские Витязи» и «Русь» для выступления на авиашоу в Мочище — фоторепортаж

Самолет L-39 пилотажной группы «Русь» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В Новосибирск для участия в региональном авиационном спортивном фестивале «За нашу победу — на взлёт!» на аэродроме Мочище прибыли пилотажные группы «Русские Витязи» и «Русь». Посмотрите фоторепортаж Александра Ощепкова из аэропорта «Толмачево», на котором пилоты раскрыли, как добирались до Новосибирска, какие перегрузки они испытывают во время шоу и как сигнализируют друг другу об опасных ситуациях.



Добраться до Новосибирска пилотам пришлось через половину России — они преодолели расстояние в 3600 километров.

Пилотажная группа «Русские Витязи» покажет выступление на самолетах Су-27 и МиГ-29 Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В пути пилоты совершили с промежуточные посадки в Ульяновске, Екатеринбурге, Омске Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











На воздушном представлении группа «Русь» покажет такие сложные элементы как проход с флагом, виражи, пикирование, боевые развороты, косые петли, фонтан, совместную замедленную бочку. Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Все элементы используются и в реальном бою — маневры используются для нанесения точных ударов, применения авиационных средств для поражения целей на земле и в воздухе.

Самолет пилотажной группы «Русские Витязи» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Во время выступлений парами, тройками, четверками и пятерками дистанция между самолетами составляет менее двух метров.



Пилоты готовы показать потрясающее шоу для новосибирцев Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Владимир Уланов — левый ведомый пилотажной группы «Русь», имеет звание полковника запаса, в профессии — более 37 лет. Владимир Уланов управляет самолетом L-39. Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Во время показательных выступлений пилоты находятся на связи по рации, подсказывают друг другу — подойти поближе или наоборот, «оттянуться» подальше. Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Пилоты испытывают перегрузки от 5,5 до 6,5g, максимальная скорость самолетов — 700–750 километров в час. Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Пилоты также используют противоперегрузочный костюм. Он представляет из себя брюки с резиновыми камерами, сверху на них нанесена шелковая ткань. Костюм надевают на поясничную часть тела и ноги.

Пилотажная группа «Русь» Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Жители Новосибирской области на авиашоу увидят и один из самых эффектных элементов — «Сердце». В верхней его точке скорость самолета составляет порядка 250 километров в час.