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Развлечения фоторепортаж В Новосибирск прибыли группы «Русские Витязи» и «Русь» для выступления на авиашоу в Мочище — фоторепортаж

В Новосибирск прибыли группы «Русские Витязи» и «Русь» для выступления на авиашоу в Мочище — фоторепортаж

Авиашоу пройдет с 26 по 28 июля

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5 комментариев
Самолет L-39 пилотажной группы «Русь»

В Новосибирск для участия в региональном авиационном спортивном фестивале «За нашу победу — на взлёт!» на аэродроме Мочище прибыли пилотажные группы «Русские Витязи» и «Русь». Посмотрите фоторепортаж Александра Ощепкова из аэропорта «Толмачево», на котором пилоты раскрыли, как добирались до Новосибирска, какие перегрузки они испытывают во время шоу и как сигнализируют друг другу об опасных ситуациях.

Добраться до Новосибирска пилотам пришлось через половину России — они преодолели расстояние в 3600 километров.

Пилотажная группа «Русские Витязи» покажет выступление на самолетах Су-27 и МиГ-29
В пути пилоты совершили с промежуточные посадки в Ульяновске, Екатеринбурге, Омске
На воздушном представлении группа «Русь» покажет такие сложные элементы как проход с флагом, виражи, пикирование, боевые развороты, косые петли, фонтан, совместную замедленную бочку.

Все элементы используются и в реальном бою — маневры используются для нанесения точных ударов, применения авиационных средств для поражения целей на земле и в воздухе.

Самолет пилотажной группы «Русские Витязи»

Во время выступлений парами, тройками, четверками и пятерками дистанция между самолетами составляет менее двух метров.

Пилоты готовы показать потрясающее шоу для новосибирцев
Владимир Уланов — левый ведомый пилотажной группы «Русь», имеет звание полковника запаса, в профессии — более 37 лет. Владимир Уланов управляет самолетом L-39.
Во время показательных выступлений пилоты находятся на связи по рации, подсказывают друг другу — подойти поближе или наоборот, «оттянуться» подальше.
Пилоты испытывают перегрузки от 5,5 до 6,5g, максимальная скорость самолетов — 700–750 километров в час.

Пилоты также используют противоперегрузочный костюм. Он представляет из себя брюки с резиновыми камерами, сверху на них нанесена шелковая ткань. Костюм надевают на поясничную часть тела и ноги.

Пилотажная группа «Русь»

Жители Новосибирской области на авиашоу увидят и один из самых эффектных элементов — «Сердце». В верхней его точке скорость самолета составляет порядка 250 километров в час.

Авиашоу на аэродроме в Мочище пройдет с 26 по 28 июля. В воскресенье дорогу у аэродрома перекроют из-за проведения авиашоу с 06:00 до 17:00. Для всех желающих запустят дополнительные электрички.

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Новосибирск Авиашоу в Мочище Русские витязи Пилотажные группы
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Комментарии
6
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
26 июля 2024, 01:12
Таджики рукоплескают.
Гость
26 июля 2024, 01:34
Очень это вызывает смутные чувства. Я о том, что 2 года идет противостояние, а между тем в Белгороде гибнут мирные люди. Где авиация? Когда продвижение вперед? Что, у нас пилоты закончились? А вот они где, в Мочище. Это вообще серьезно все происходит?
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