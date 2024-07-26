В Новосибирск прибыли группы «Русские Витязи» и «Русь» для выступления на авиашоу в Мочище — фоторепортаж

В Новосибирск для участия в региональном авиационном спортивном фестивале «За нашу победу — на взлёт!» на аэродроме Мочище прибыли пилотажные группы «Русские Витязи» и «Русь». Посмотрите фоторепортаж Александра Ощепкова из аэропорта «Толмачево», на котором пилоты раскрыли, как добирались до Новосибирска, какие перегрузки они испытывают во время шоу и как сигнализируют друг другу об опасных ситуациях.
Добраться до Новосибирска пилотам пришлось через половину России — они преодолели расстояние в 3600 километров.
Все элементы используются и в реальном бою — маневры используются для нанесения точных ударов, применения авиационных средств для поражения целей на земле и в воздухе.
Во время выступлений парами, тройками, четверками и пятерками дистанция между самолетами составляет менее двух метров.
Пилоты также используют противоперегрузочный костюм. Он представляет из себя брюки с резиновыми камерами, сверху на них нанесена шелковая ткань. Костюм надевают на поясничную часть тела и ноги.
Жители Новосибирской области на авиашоу увидят и один из самых эффектных элементов — «Сердце». В верхней его точке скорость самолета составляет порядка 250 километров в час.
Авиашоу на аэродроме в Мочище пройдет с 26 по 28 июля. В воскресенье дорогу у аэродрома перекроют из-за проведения авиашоу с 06:00 до 17:00. Для всех желающих запустят дополнительные электрички.