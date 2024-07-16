НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

с-в.

 744мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,81
EUR 95,78

СРОЧНО

Выпускница сдала ЕГЭ на 200 баллов — зачем ей это

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Лайфхаки для работодателей
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Пустят только по прописке: из-за авиашоу перекроют дорогу у аэродрома Мочище — показываем карту

Пустят только по прописке: из-за авиашоу перекроют дорогу у аэродрома Мочище — показываем карту

Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00

944
2 комментария
Авиашоу ежегодно привлекает тысячи людей

Под Новосибирском 28 июля перекроют дорогу у аэродрома Мочище из-за проведения авиашоу с 06:00 до 17:00. Об этом сообщает региональное ТУАД.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и для исключения пробок в направлении станции Мочище временное ограничение движения транспортных средств будет действовать в этот день в направлении из Новосибирска, на Сокур, поселок Октябрьский. Исключение — транспорт местных жителей по паспорту с пропиской, — объяснили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области. — Для остальных пользователей дорог будет доступен Северный обход и общественный транспорт — автобусы и электропоезда.

Также будет запрещена стоянка вдоль дороги, прилегающей к аэродрому, и на дорогах станции Мочище. Движение будет разрешено только по зеленому направлению — как показано на карте ниже.

Последнее авиашоу на аэродроме в Мочище было 30 июля прошлого года. Тысячи жителей Новосибирской области смогли увидеть виражи и фигуры высшего пилотажа от новосибирских и не только пилотов.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Авиашоу Аэродром Мочище ТУАД Новосибирской области Перекрытие дорог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
16 июля 2024, 09:35
а5 ?!?!
Гость
16 июля 2024, 09:33
Кто самолетики не видел, становись в очередь!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,40

Андрей Токмаков,27

Киря,22

Елена,26

Юлия,47

Алёна,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление