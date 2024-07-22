Каждые 15 минут: дополнительные электрички запустят из Новосибирска в Мочище на авиашоу — расписание

Авиационный фестиваль пройдет в воскресенье, 28 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области запустят дополнительные электропоезда для доставки зрителей на авиашоу в Мочище. Электрички будут ездить каждые 15 минут. Фестиваль «За нашу Победу — на взлет!» пройдет 28 июля с 09:00 до 15:00.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, всего в день проведения шоу на участке из Новосибирска в Мочище будут курсировать 38 электропоездов. Из них 33 электрички будут ездить по маршруту Новосибирск — Мочище — Новосибирск. С Новосибирска-Главного до станции Мочище добираться 30 минут. Билет стоит 46 рублей, будут действовать льготы.

— Пригородные поезда будут следовать со всеми остановками, с интервалом — в среднем 10–15 минут, — добавили в пресс-службе РЖД.



Время отправления электропоездов от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище: 08:17, 08:29, 08:42, 08:54, 09:04, 09:14, 09:27, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:20, 10:32, 10:47, 10:58, 11:10, 11:20, 12:16 по местному времени.

Время отправления электропоездов от станции Мочище до станции Новосибирск-Главный: 12:09, 12:22, 12:35, 12:48, 13:01, 13:14, 13:27, 13:40, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:41, 14:54, 15:07, 15:20, 15:33, 15:46, 15:59, 16:12 по местному времени.

Для жителей Новосибирской области организованы маршруты транзитных поездов в южном, западном, кузбасском и жеребцовском направлениях. Добраться до станции Мочище можно как на прямых, так и на пересадочных электропоездах через станцию Новосибирск-Главный. Время стоянки/пересадки — от 1 до 10 минут.

В воскресенье из-за авиашоу перекроют дорогу у аэродрома Мочище из-за проведения авиашоу с 06:00 до 17:00.