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Развлечения Ну и ну! Киркоров отгадал, кто скрывается за костюмом космонавта в шоу «Маска»

Ну и ну! Киркоров отгадал, кто скрывается за костюмом космонавта в шоу «Маска»

...и был приятно удивлен

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Космонавт спел хит группы «Градусы»

В новом выпуске шоу «Маска» раскрыли, кто скрывался за костюмом космонавта.

Первое, на что при выходе артиста обратили внимание члены жюри — обувь на громадной платформе. Сразу же родилась версия, которая устроила почти всех. «А вы случайно не парикмахер», — спросил Филипп Киркоров. Дело в том, что председатель жюри решил, что перед ним король гламура и певец Сергей Зверев. Ведь когда-то экс-супруга Киркорова Алла Пугачева посоветовала стилисту начать петь. Так и родился хит «Алла, что ты делаешь, Алла».

Как мы все помним, Зверев носит обувь на платформе и ярко одевается. Возможно, именно это натолкнуло членов жюри на такой вывод. Но перед тем, как открыться, герой исполнил песню — причем, взял оригинальную композицию группы «Градусы», в которой есть такие строчки: «Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь».

Члены жюри внимательно слушали Космонавта

Уже с первого куплета Киркоров сказал: «Это Кай Метов, его голос». Большая часть согласилась, но вдруг Валерия дала новый вариант: «Это Буйнов!» Идея многим зашла, но поп-король твердо стоял на своем.

— Я знаком с этим человеком ровно 20 лет, в прошлом году эта цифра исполнилась — это Кай Метов. Он является автором потрясающей песни «Роза чайная», которую мы спели с Машей Распутиной. А до этого он покорил всех песней Position № 2. Спрятать такой тембр невозможно. Как летит время, а ты актуален, востребован. Ты просто космос, — сделал отсылку к костюму героя Филипп.

Действительно, под маской Космонавта скрывался Кай Метов. Обувь у него была не совсем удобная, но он смог танцевать и также прыгать на платформе.

— Я испытал огромное количество эмоций, когда снял этот скафандр и вернулся на Землю. Лично для меня в космосе немного жарковато, — пошутил певец.

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