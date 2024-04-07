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Развлечения «Теперь поедем в Европу»: 5-летняя сибирячка стала самой красивой девочкой России — смотрим ее фото

«Теперь поедем в Европу»: 5-летняя сибирячка стала самой красивой девочкой России — смотрим ее фото

Василиса Шевчук стала победительницей в категории Little

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Среди нарядов Василисы был костюм из «Алисы в стране чудес»

5-летняя Василиса Шевчук из Новосибирска стала победительницей Мисс Russian Beauty — 2024 в категории Little. Теперь девочка будет представлять страну в конкурсе в Европе. Ее мама поделилась впечатлениями об отборе в Москве.

— Национальный костюм был сшит по мотивам сибирских бояр здесь в Новосибирске, как и платье Алисы из сказки «Алиса в стране чудес, — объяснила мама девочки Нина Шевчук. — Василиса волнение испытывает только перед локальными конкурсами, когда важен голос, тогда она волнуется. А вот что выступление по гимнастике, что на конкурсе — не волнуется. Я не очень эмоциональный человек, но когда она выходит на эти конкурсы, у меня немножко комок в горло подступает.

Девочка выступала уверенно

Как объяснила Нина, фестиваль красоты, моды и таланта Russian Beauty — 2024 — это национальный финал и отборочный этап на ряд международных конкурсов.

— Теперь поедем в Европу. Там два этапа. Весной уже не успеем, думаю, что осенью поедем. Нам нужно сшить новое платье, — отметила женщина.

Национальный костюм был очень эффектный, в стиле сибирских бояр

В детском садике Василису и ее маму поддерживают.

— Воспитатели попросили, чтобы мы принесли награды и другим деткам показали, каждый померил, порадовался за Василису. Деток тоже приучают, что нужно радоваться за своих товарищей. Мне повезло, что у меня очень активный ребенок с самого рождения. У него очень много энергии, и мы его направляем именно в нужное русло, которое ей нравится. Потому что, когда у нас бывает редкий свободный вечер, ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а почему у нас сегодня ничего нет?» Просто посидеть в своей комнате, поиграть — для нее это скучно, — отметила сибирячка.

Василиса получила необычную корону
В детском садике девочку поддерживают

Ранее НГС рассказывал, что сибирячка сняла фильм о королевах красоты, любви и предательстве — бюджет превысил 5 миллионов.

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