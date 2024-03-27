Примадонский тест: проверьте, как вы помните песни Аллы Пугачевой

Подумать только, карьере Аллы Борисовны скоро стукнет 60 лет, а ее песни по-прежнему если не знают наизусть, то наверняка слышали все, от мала до велика. И сегодня мы проверим, кто настоящий фанат Пугачевой, а кто кроме «Алых роз» и не слышал ничего. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы помните творчество Примадонны.