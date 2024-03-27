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Развлечения тест Примадонский тест: проверьте, как вы помните песни Аллы Пугачевой

Примадонский тест: проверьте, как вы помните песни Аллы Пугачевой

Сейчас узнаем, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез в ее творчество

3 559
156 комментариев
Осторожно, после нашего теста эти песни могут крутиться в голове весь день

Подумать только, карьере Аллы Борисовны скоро стукнет 60 лет, а ее песни по-прежнему если не знают наизусть, то наверняка слышали все, от мала до велика. И сегодня мы проверим, кто настоящий фанат Пугачевой, а кто кроме «Алых роз» и не слышал ничего. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы помните творчество Примадонны.

ТЕСТ
1 / 10
Жил-был художник один,
Домик имел и холсты.
Но он актрису любил
  • Неземной красоты
  • Ту, что любила цветы
  • И подарил ей стихи
  • И уехал за ней в Алматы
2 / 10
Позови меня с собой,
Я приду сквозь злые ночи.
Я отправлюсь за тобой,
  • Прихватив свой тамагочи
  • Без тебя мне жить нет мочи
  • Сквозь луга, через лесочек
  • Что бы путь мне ни пророчил
3 / 10
Выходят на арену силачи,
Не ведая, что в жизни есть печаль.
Они подковы гнут, как калачи,
  • Глотают шпаги и жуют хрусталь
  • И слезы их не видно сквозь вуаль
  • И цепи рвут движением плеча
  • И тигров побеждают хохоча
4 / 10
В те времена жила красавица одна,
У стен дворца она пасла гусей,
Но для Луи была милее всех она,
  • Решил Луи, что женится на ней
  • И подарил Луи ей карасей
  • Всех краше, всех умней и всех добрей
  • Но девушке пастух был всех милей
5 / 10
Я прощаю одиночество и грусть,
Ты сказал, что я в них больше не вернусь.
Так бывает только в сладком сне,
  • Пока мы спим — приснись скорее мне
  • Но любовь у нас наяву сейчас
  • Поехали со мной в турне
  • Твой портрет помадой я помечу на стене
6 / 10
Придумано не мной, что мчится день за днем
То радость, то печаль кому-то неся.
А мир устроен так, что всё возможно в нем,
  • Но после ничего исправить нельзя
  • Лишь только вечность жить нельзя
  • Как хорошо, что жили мы не зря
  • И даже с фермы утащить гуся
7 / 10
А ты такой холодный,
Как айсберг в океане,
И все твои печали
  • Забудутся со мной
  • В пучине, здесь, в морской
  • Откинь скорей долой
  • Под черною водой
8 / 10
Знала всё, друзья говорили,
Этим мне за всё отомстили.
Я друзей за сплетни корила
  • И снова тебя я простила
  • Господи! Кого я любила!
  • А тебя пельменЯми кормила
  • А тебе о любви говорила
9 / 10
Надо же, надо же, надо ж такому случиться!
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться!
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться!
  • Но не могу, не могу, не могу, не могу
  • Но люблю, но люблю, но люблю но люблю
  • Без тебя, без тебя, без тебя, пропаду
  • Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу
10 / 10
А ты придешь, когда темно,
Когда в окно ударит вьюга,
Когда припомнишь, как давно
  • Случилась давняя разлука
  • Назвал меня — моя подруга
  • Тебя сразила та простуда
  • Не согревали мы друг друга
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Тест Песни Алла Пугачева Примадонна Проверка знаний Развлечение Хиты
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