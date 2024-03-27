Примадонский тест: проверьте, как вы помните песни Аллы Пугачевой

Подумать только, карьере Аллы Борисовны скоро стукнет 60 лет, а ее песни по-прежнему если не знают наизусть, то наверняка слышали все, от мала до велика. И сегодня мы проверим, кто настоящий фанат Пугачевой, а кто кроме «Алых роз» и не слышал ничего. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы помните творчество Примадонны.
Домик имел и холсты.
Но он актрису любил
…
- Неземной красоты
- Ту, что любила цветы
- И подарил ей стихи
- И уехал за ней в Алматы
Я приду сквозь злые ночи.
Я отправлюсь за тобой,
…
- Прихватив свой тамагочи
- Без тебя мне жить нет мочи
- Сквозь луга, через лесочек
- Что бы путь мне ни пророчил
Не ведая, что в жизни есть печаль.
Они подковы гнут, как калачи,
…
- Глотают шпаги и жуют хрусталь
- И слезы их не видно сквозь вуаль
- И цепи рвут движением плеча
- И тигров побеждают хохоча
У стен дворца она пасла гусей,
Но для Луи была милее всех она,
…
- Решил Луи, что женится на ней
- И подарил Луи ей карасей
- Всех краше, всех умней и всех добрей
- Но девушке пастух был всех милей
Ты сказал, что я в них больше не вернусь.
Так бывает только в сладком сне,
…
- Пока мы спим — приснись скорее мне
- Но любовь у нас наяву сейчас
- Поехали со мной в турне
- Твой портрет помадой я помечу на стене
То радость, то печаль кому-то неся.
А мир устроен так, что всё возможно в нем,
…
- Но после ничего исправить нельзя
- Лишь только вечность жить нельзя
- Как хорошо, что жили мы не зря
- И даже с фермы утащить гуся
Как айсберг в океане,
И все твои печали
…
- Забудутся со мной
- В пучине, здесь, в морской
- Откинь скорей долой
- Под черною водой
Этим мне за всё отомстили.
Я друзей за сплетни корила
…
- И снова тебя я простила
- Господи! Кого я любила!
- А тебя пельменЯми кормила
- А тебе о любви говорила
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться!
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться!
…
- Но не могу, не могу, не могу, не могу
- Но люблю, но люблю, но люблю но люблю
- Без тебя, без тебя, без тебя, пропаду
- Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу
Когда в окно ударит вьюга,
Когда припомнишь, как давно
…
- Случилась давняя разлука
- Назвал меня — моя подруга
- Тебя сразила та простуда
- Не согревали мы друг друга