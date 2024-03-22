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Развлечения обзор Красавица из России стала «Миссис мира». И мы очарованы ее фотографиями

Красавица из России стала «Миссис мира». И мы очарованы ее фотографиями

Заявку на конкурс она подала от скуки

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На международный конкурс Арина Крышко попала экстерном

В Малайзии подвели итоги международного конкурса красоты International Universal. В нем участница из России Арина Крышко стала первой сразу в трех номинациях — «Миссис фитнесс», «Миссис талант», а также взяла главную премию «Миссис мира».

Раньше Арина жила в Петрозаводске и с 17 лет принимала участие в местных конкурсах красоты. В ее послужном списке есть титулы «Мисс Карелия» и «Мисс Наследие России — 2020».

Сейчас Арине 27. Летом 2023 года она вместе с мужем перебралась из Карелии в Куала-Лумпур. В один из вечеров она просто листала местные сайты и на одном из них наткнулась на объявление, в котором организаторы конкурса красоты разыскивали участниц со всего мира для своего первенства. Недолго думая, Арина отправила заявку.

На конкурс красавица попала экстерном. Дело в том, что участницы должны были сначала пройти отбор в своей стране, но в России представительства не оказалось. Поэтому Арина вместо бесчисленных испытаний отделалась собеседованием с жюри и парой проходок по подиуму.

Покоренные красотой, танцем, костюмом и кокошником Арины, малайзийские судьи сразу дали ей место в финале конкурса.

— Собеседование с жюри не было трудным. Меня спросили, что я сделаю, если проиграю. Я ответила, что стану лучше и вернусь, — рассказала победительница.

От других участниц конкурса российская красавица отличалась не только тем, что прошла в финал без лишних испытаний. Над образами остальных девушек трудились целые команды, а Арине во всём помогал только муж.

— У него нет никакой ревности к тому, что я оказываюсь в центре внимания, к фотосессиям. Наоборот, он меня во всём поддерживает, — призналась Арина.

Больше остальных Арину на конкурсе впечатлили участницы из Мексики — они оказались «веселые и очень душевные».

— Удивила участница с Филиппин, она подарила всем кошельки ручной работы, которые делают девушки, сидящие в тюрьмах. Это часть ее благотворительного проекта, она помогает оступившимся женщинам вернуться к нормальной жизни, — объяснила Арина.

Российская участница тоже в стороне не осталась — она подарила остальным девушкам самодельные заколки.

— Это оказалось непросто, за месяц нужно было сделать 50 штук. Мы с мужем ночами их клеили, чтобы всё успеть. Ушло примерно 200 часов на эту работу, — рассказала победительница.

Что еще отличает Арину от других участниц, так это то, что она не ограничивается модельным делом. Девушка — кандидат в мастера спорта по фитнес-аэробике и в этой дисциплине становилась чемпионкой России. Сейчас она занимается наукой, работает гейм-дизайнером, участвует в разработке мобильных игр. И при этом умудряется еще уделять время семье.

В Малайзию Арина переехала вместе с супругом, который релоцировался из-за бизнеса. После Карелии, признается девушка, она всё еще не может привыкнуть к местной жаре. И скучает без российских продуктов.

— Здесь нет гречки, творога и кефира. Пришлось перейти на овсянку, — жалуется Арина.

Но все эти лишения с лихвой компенсируются красотой природы. За несколько месяцев девушка успела съездить на отдаленные острова, где спасают морских черепах.

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Красота Девушки Фото Миссис мира Конкурс красоты Красавица
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