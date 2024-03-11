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Теща к зятю и наоборот: как праздновать Масленицу по дням — показываем в одной картинке

Празднование закончится в воскресенье

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На Масленичную неделю готовят блины

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Сегодня, 11 января, началось празднование Масленичной недели. Каждый день на этой неделе следует каким-то традициям и имеет свое название. НГС собрал все названия и традиции в одну картинку.

Первый день праздничной недели называется «Встреча», тогда принято готовить чучело Масленицы. В следующие дни принято проводить застолья и накрывать большой стол. Раньше на многих столах не было блюд с мясо — в преддверии Великого поста его не ели.

Закончится Масленичная неделя в воскресенье, 17 января

Закончится Масленичная неделя в воскресенье, 17 января

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Самые яркие дни Масленицы — это «Разгуляй» в четверг и «Проводы» в воскресенье. В эти дни люди собирались для общих гуляний. Также есть день «Заигрыш», который сводился к сватовству.

В Новосибирске в этом году масленицу будут отмечать во всех парках города.

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