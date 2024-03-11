Теща к зятю и наоборот: как праздновать Масленицу по дням — показываем в одной картинке

Сегодня, 11 января, началось празднование Масленичной недели. Каждый день на этой неделе следует каким-то традициям и имеет свое название. НГС собрал все названия и традиции в одну картинку.
Первый день праздничной недели называется «Встреча», тогда принято готовить чучело Масленицы. В следующие дни принято проводить застолья и накрывать большой стол. Раньше на многих столах не было блюд с мясо — в преддверии Великого поста его не ели.
Самые яркие дни Масленицы — это «Разгуляй» в четверг и «Проводы» в воскресенье. В эти дни люди собирались для общих гуляний. Также есть день «Заигрыш», который сводился к сватовству.
В Новосибирске в этом году масленицу будут отмечать во всех парках города.