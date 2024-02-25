Русский Тимоти Шаламе: чем знаменит звезда «Френдзоны» Алексей Славкин

Алексей Славкин — русский Тимоти Шаламе. И всё не ограничивается внешним сходством (может, кто-то и вовсе скажет, что два актера совсем не похожи). Их роднит кое-что более интересное: оба — выходцы из династии актеров, сценаристов и телеведущих. Причем по заслугам родители Славкина даже обгоняют семью Шаламе. Бабушка Алексея, Евгения Симонова, — народная артистка РФ, лауреат «Золотой маски» и Госпремии СССР. А двоюродный дед, Юрий Вяземский, — ведущий программы «Умницы и умники» (12+).
Неудивительно, что при таких вводных карьера у Алексея началась уже в пять лет. Родители, однако, не гнали сына на подмостки. Даже наоборот: бабушка хотела, чтобы Алексей стал дипломатом. Первой работой юного актера стал сериал 2004 года «Дети Арбата» (12+). В нулевых Славкин снимался в фильмах и сериалах практически каждый год.
Начинающуюся карьеру Алексей решил подкрепить соответствующим образованием и пошел учиться в Театральный институт им. Щукина, откуда выпустился в 2021 году.
Тогда же Славкина пригласили в каст сериала «Френдзона» (18+). В нём Алексей сыграл главного героя Кирилла. По сюжету он — студент психфака, безнадежно влюбленный в девушку, которая считает его просто другом. Чтобы добиться ответной любви, студент решает изучить психологию френдзоны в своей курсовой. Но, не желая подставляться самому, эксперименты по ходу изучения он ставит на друзьях.
Несмотря на прославивший его сериал, Алексей не забыл и об альма-матер и регулярно появляется в постановках труппы Театра имени Щукина. Среди его работ с труппой можно отметить спектакли «Луна-парк имени Луначарского» (16+), «Гроза. Апокриф» (16+) и «Мурркулатура Гофмана» (16+).
Однако на интервью Алексея продолжали звать именно как звезду «Френдзоны». На них он рассказывал о том, как готовится к съемкам и живет за их пределами. Например, чтение Фрейда открыло актеру глаза на индустрию сериалов.
— Очень много американских сериалов построено на феномене Эдипового комплекса, который описан у Фрейда, и когда ты это понимаешь, ты начинаешь по-другому анализировать то, что ты смотришь, — рассказывает Алексей
У самого актера, в отличие от его героя, нет проблем с отношениями. Он уже почти два года женат.
— Мой главный психолог — это моя жена. Я могу ей рассказать всё, что чувствую, и она терпеливо меня выслушивает, — признаётся актер. — Даже если она ничего не говорит, она помогает тем, что она меня слушает.
Когда «Френдзону» продлили на второй сезон, актер занервничал, увидев, что его коллегой на этот раз станет Наталия Вдовина — опытнейшая актриса с множеством государственных наград. Однако позже Алексей сказал, что на съемках Вдовина стала его наставницей и помогла лучше сыграть своего персонажа. Единственное, на что жаловался актер после окончания съемок, — жуткая усталость.
— Я очень много ездил, — говорил Алексей в одном из интервью. — Я три раза ездил туда-сюда, из Геленджика и обратно. И я понял, что силы уже прямо на исходе. Снято, спасибо!
Действие второго сезона сериала «Френдзона» разворачивается спустя год после событий первого сезона. Парень, который пытался написать курсовую про отношения, теперь работает барменом, потому что из вуза его отчислили. Не добившись взаимности от возлюбленной из первого сезона, он понимает, что любит другую девушку — Марину, которую играет Влада. Но когда парень решается сделать ей предложение, она пропадает, и пытливый бармен берется за старое. На этот раз он решает выяснить, почему люди так легко исчезают из его жизни, и отправляется к матери, которая тоже его когда-то бросила.