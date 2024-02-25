Русский Тимоти Шаламе: чем знаменит звезда «Френдзоны» Алексей Славкин

Однако на интервью Алексея продолжали звать именно как звезду «Френдзоны». На них он рассказывал о том, как готовится к съемкам и живет за их пределами. Например, чтение Фрейда открыло актеру глаза на индустрию сериалов.



— Очень много американских сериалов построено на феномене Эдипового комплекса, который описан у Фрейда, и когда ты это понимаешь, ты начинаешь по-другому анализировать то, что ты смотришь, — рассказывает Алексей

У самого актера, в отличие от его героя, нет проблем с отношениями. Он уже почти два года женат.