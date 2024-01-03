Громкий успех в шесть лет и шквал хейта: как сейчас выглядит самая красивая девочка мира

В декабре 2017 года британское издание Daily Mail назвало имя самой красивой девочки мира. Ей стала шестилетняя Анастасия Князева. Причем этот титул ей присвоили неожиданно и для нее самой, и для ее родителей. Но глядя на фотографию ребенка, все сходились в одном: она — просто куколка. Спустя несколько лет от детской кукольности не осталось и следа, да и сама девочка, которой исполнилось 12 лет, уже не хочет быть диснеевской принцессой, а всё больше стремится к образу полноценной звезды. Мы решили узнать, чем сейчас занимается Анастасия Князева и как выглядит самая красивая девочка мира спустя шесть лет после того, как ей присвоили столь громкое звание.

