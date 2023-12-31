Водолеям — следить за репутацией, Скорпионам — пожинать плоды: чего ждать всем знакам Зодиака в январе

Уже завтра наступит 2024 год. Не обязательно строить планы на все 12 месяцев. Можно начать с малого и в первую очередь решить, как провести январь. Новосибирский астролог Марина Шумкина составила астропрогноз для всех знаков Зодиака на первый месяц года. Читайте, на что стоит обратить внимание.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
Символически январем управляют знаки Козерога и Водолея, и две планеты — Сатурн и Уран. Их объединяют темы планов и целей, видения будущего и его планирования.
Овен
Для представителей знака это период внутренних, а, если их не удается решить, и внешних конфликтов. У Овна чаще всего они связаны с темами партнерства и личных границ. Определите, как с вами можно общаться, а как нельзя, и половина конфликтов будет исчерпана.
Телец
В январе можно немного расслабиться и посмотреть, как будут развиваться проекты и циклы, открытые в конце 2023 года. Будут возможности, на которые вы и не рассчитывали.
Близнецы
В январе наступит период некоторого затишья, когда нужно накопить ресурсы для реализации возможностей, ожидаемых в феврале.
Рак
Представители знака могут столкнуться с проблемой выбора. Скорее всего — между семьей и работой. Возникнет иллюзия, что выбрать можно что-то одно. Ракам важно вспомнить, что иногда нужно не выбирать, а попробовать совместить и посмотреть, что получится.
Лев
Львов январь порадует новыми планами и целями, главное — не пытайтесь всё сделать самостоятельно, работайте вместе со своей командой. Тогда результат января превзойдет ваши ожидания.
Дева
Девам в январе можно смело не только планировать, но и включать реализацию (лучше после 3 января, дождитесь окончания ретро-Меркурия). Будет много перспектив, возможностей. Смело стучитесь в двери, выдвигайте свои инициативы, будьте активными.
Весы
Весам важно посмотреть на своих партнёров — соблюдают ли они договорённости, есть ли баланс интересов? Иначе придётся сделать выбор: свои интересы или второй стороны.
Скорпион
В январе успех будет зависеть то того, воспользуются ли Скорпионы возможностями вокруг и результатами своих прошлых действий. Тот самый случай, когда можно и нужно пользоваться тем, что наработано ранее.
Стрельцы
Традиционно январь — начало нового периода, поэтому управляйте своей активностью и энергией, и равномерно распределяйте нагрузку. Переработка может сказаться на здоровье.
Козерог
Козероги любят планировать, но не всегда в планах есть цели, связанные с семьей. Посмотрите, есть ли баланс «семья — работа». Большие планы и сверхнагрузка могут повлиять на состояние здоровье. Относитесь к себе бережно.
Водолей
Водолеи находятся в «коридоре возможностей», когда одни цели уже начали реализовываться, а другие еще только-только намечаются. Обратите внимание на свою репутацию и взаимоотношения в команде. Важно вовремя заметить конфликты и предотвратить их.
Рыбы
Рыбам в январе важно использовать «декорации» вокруг, чтобы раскрыть свои таланты, распаковать личный бренд, показать себя миру. Можно не предпринимать активных действий, а просто держать глаза и уши открытыми для новых идей.
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