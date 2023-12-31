Водолеям — следить за репутацией, Скорпионам — пожинать плоды: чего ждать всем знакам Зодиака в январе

Символически январем управляют знаки Козерога и Водолея, и две планеты — Сатурн и Уран. Их объединяют темы планов и целей, видения будущего и его планирования.



Овен

Для представителей знака это период внутренних, а, если их не удается решить, и внешних конфликтов. У Овна чаще всего они связаны с темами партнерства и личных границ. Определите, как с вами можно общаться, а как нельзя, и половина конфликтов будет исчерпана.

