Сатанист, чиновник и мать-одиночка: как сейчас живут российские звезды одного хита

В свое время эти артисты круто попали на телевидение и радио, но потом также быстро пропали из эфиров. Оказавшись заложниками шарманки, играющей по кругу одну и ту же песню, они быстро приелись слушателям, а продюсерам оставалось только сдувать звездную пыль с их талантливых голов. На обочине шоу-бизнеса еще слышны хиты, прославившие своих авторов, но с каждым годом эта музыка становится всё тише. Мы решили узнать, чем сегодня занимаются артисты, которым когда-то подпевала вся страна.
Яна Будянская — «Голубь»
Песня про одинокого голубя на карнизе за окном в 1998 году разрывала все хит-парады, и на волне успеха ее исполнительница Яна Будянская выпустила альбом «Голубь», стала желанной гостьей на телевизионных эфирах. Но после резкого взлета было такое же резкое падение, и Яна пропала с радаров. Хотя о серьезных прорывах певицы ничего не слышно, она остается в музыкальной сфере: периодически выступает с концертами, выпускает новые песни и альбомы.
Музыка не только принесла Яне Будянской успех (пусть и кратковременный) и узнаваемость, но и связала ее с мужчиной, который стал ее мужем.
— Познакомились в интернете. Надо было продать оборудование, мониторы очень ценные. Я их опубликовала, а мне написали ребята и попросили показать, какие они. Оказалось, что у будущего супруга своя студия домашняя, он решил купить. И они с другом позвонили мне, говорят: «Смотрите, какая красивая», — рассказывала Яна в эфире программы «Привет, Андрей!».
Свадьбу Яна сыграла в июле 2022 года. Сейчас она шутит, что мониторы вернулись к ней домой, и с юмором рассказывает о том, как будущий супруг делал предложение.
— Мне пришло уведомление через «Госуслуги». Самое странное, что меня попросили оплатить пошлину, — рассказала певица. — Сейчас муж работает на Севере — потому что директор музыкальной школы.
Витас —
«Опера № 2»
В самом начале двухтысячных в клипе на песню «Опера
Чудо тогда происходило и в жизни экстравагантного певца. В 21 год он собрал полный зал в Кремлевском дворце, став самым молодым исполнителем, выступившим на главной сцене страны. Прославился он и за границей. В 2006 году Витаса пригласили принять участие в концерте, приуроченном к Году России, на центральном китайском телевидении. Выступление так впечатлило публику, что в Китае у певца появилась армия фанатов, а в центральном парке Шанхая ему даже памятник установили. Но после ошеломительного успеха Витас так же скоропостижно исчез из поля зрения публики.
Зато вскоре Витас стал появляться в криминальных сводках. В марте 2018 года он, находясь в своем загородном доме в Подмосковье, решил пострелять по птицам из стартового пистолета. Соседи переполошились и вызвали полицию. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве.
В октябре 2022 года стало известно, что Витас напал на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре. В ходе потасовки музыкант распылил в глаза чиновнику газовый баллончик, после чего у пострадавшего диагностировали химический ожог первой степени. Адвокат артиста Сергей Жорин объяснил, что ссора возникла после того, как Витас заступился за жену. В марте 2023 года уголовное дело прекратили.
Сейчас Витас живет на две страны — Россию и Китай. Несколько лет назад он купил дом недалеко от Шанхая — в горной местности, окруженной со всех сторон лесом. Причем в Китае, в отличие от РФ, он успешно гастролирует, а когда приезжает в Москву, то предпочитает проводить время в кругу семьи — с супругой и тремя детьми.
Михаил Гребенщиков — «Булки»
На «Фабрике звезд» зажигательный парень из Воронежа напел и напрыгал себе почетное третье место. В качестве награды он получил недвижимость в Москве и контракт с продюсерским центром Игоря Матвиенко.
Исколесив на волне популярности проекта всю страну вместе с другими «фабрикантами», Михаил Гребенщиков в конце звездного турне оказался не у дел. Продюсеры стали развивать других исполнителей — группы «Фабрика» и «Корни». Оставшись без внимания, Гребенщиков расторг контракт с продюсерским центром и ушел.
Впрочем, надолго без работы Михаил Гребенщиков не остался — он стал ведущим на радиостанции DFM, вел программу «12 злобных зрителей» на MTV, участвовал в проекте «Последний герой», работал диджеем и в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой, а позже открыл собственный продюсерский центр для помощи молодым артистам.
Сейчас Гребенщиков продолжает работать диджеем и саунд-продюсером, дает концерты и пишет новые песни. Правда, на «Булки» они совсем не похожи.
Айдамир Мугу — «Черные глаза»
Слава и народная любовь пришли к Айдамиру Мугу, когда ему было всего 14 лет — в 2005 году «Черные глаза» вместе с ним вспоминала-умирала добрая половина страны.
Пока сотни тысяч поклонников напевали его песни, исполнитель принимал участие в популярных телепроектах и, казалось, уверенно поднимался на вершину звездного Олимпа. Но по пути опалил крылья, споткнулся и покатился вниз и докатился до родного Майкопа, где стал главным специалистом-экспертом по анализу и координации учреждений культуры Минкульта Адыгеи.
Хотя активной гастрольной деятельности Айдамир Мугу предпочел работу чиновника, о музыке он не забывает. На его счету четыре альбома и полсотни песен. Правда, ни одна из них так и не захватила умы и уши слушателей, как «Черные глаза». Кстати, последний сингл исполнитель выпустил в этом году.
Алиса Мон — «Алмаз»
Строчки про алмаз бесценных глаз, в которых столько страсти и огня, вся страна напевала в конце
Как выяснилось, причиной такого отказа стало несколько неудачных контрактов с продюсерами. Из-за невыгодных условий сотрудничества она перестала петь и с головой погрузилась в семью.
Сегодня Алиса Мон живет в центре Москвы и делает попытки вернуться на большую сцену. Время от времени ее можно заметить в музыкальных шоу и ностальгических проектах. А недавно выступила на сборном концерте в Кремле.
Общаясь с журналистами после выступления, Алиса Мон немного рассказала о своей сегодняшней жизни.
— Ничего нового у меня не происходит. Всё, как у всех. Чуть-чуть мы в напряжении сейчас находимся. И утро начинается с новостей, и перед сном переживания за нашу державу, за страну, за парней наших. Я точно знаю, в чью пользу всё закончится, — заявила певица.
Что до личной жизни, то Алиса Мон дважды была замужем. По словам певицы, в третий раз вступать в омут замужества она не торопится — хочет встретить такого человека, с которым можно было бы и по душам поговорить, и погулять. А пока в ее жизни есть только один мужчина —
Новые песни Алиса Мон записывает редко — последний релиз был в 2022 году.
Наталья Штурм — «Школьный роман»
Прославившаяся в середине
По словам певицы, сегодня у нее много проектов в разных сферах, которые она реализует вместе со своим «хорошим бухгалтером». Один из них — продажа ношеного нижнего белья.
А на днях стало известно, что Наталья Штурм попала под машину неподалеку от своего дома в Москве. Удар об машину был настолько сильным, что артистке пришлось вызывать скорую. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
В беседе с корреспондентом MSK1.RU Наталья Штурм рассказала, что головой она ударилась еще из-за того, что дороги в Москве не чистят, повсюду гололед и каша из снега.
— Мне жаловаться на шишку на голове просто неприлично, я считаю. Мне не только не помогли, когда я ударилась головой, но и наезжали на меня. Я лежала на земле, а на меня ехали колеса. Ты ничего не можешь сделать, потому что от боли голова в разные стороны. Я ударилась углом со всей силы, — рассказала Наталья Штурм.
Игорёк — «Подождем»
Игорь Сорокин, известный всем под псевдонимом Игорёк, родился в поселке Кировский Талды-Курганской области в 1971 году. В 18 лет он переехал в Новосибирск и даже не помышлял о музыкальной карьере — он вообще хотел стать адвокатом.
Но на третьем курсе он написал песню, которую заездили все сибирские радиостанции. Тогда Игорёк решил, что «с этим надо что-то делать», и уехал в Москву.
В столицу Игорёк приехал с 10 рублями в кармане. На четыре рубля он позвонил родителям сослуживца, чтобы те приютили его. Еще на четыре рубля доехал до них на метро. Первое время подрабатывал грузчиком, но скоро его друзья заключили контракт с одной из московских студий. Все вместе ребята поселились в общежитии.
— Однажды они отдали мне в распоряжение на ночь студию. Я воспользовался этим шансом. Такое бывает только раз в жизни. С температурой 39 и воспалением легких я записывал песню «Подождем», — говорил Игорек в интервью «Репортеру».
Через несколько месяцев своим хитом Игорёк открыл «Золотой граммофон», и слава захлестнула его. Деньги, поклонницы, звездная болезнь — у исполнителя были все атрибуты шоу-бизнеса. В беседе с корреспондентами издания NGS.RU Игорь признавался, что не смог избежать звездной болезни.
В какой-то момент музыкант понял, что нужно сделать паузу, и несколько лет не появлялся на публике.
— Я увлекся теологией и сатанизмом, — рассказывает музыкант. — Шоу-бизнес тоже всегда находится на стыке божественного и дьявольского.
Игорёк ведет блог на YouТube-канале, где выкладывает записи своих концертов, старые клипы и видео с рассуждениями о Боге, дьяволе, потусторонних мирах и апокалипсисе.