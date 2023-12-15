Сатанист, чиновник и мать-одиночка: как сейчас живут российские звезды одного хита

Музыка не только принесла Яне Будянской успех (пусть и кратковременный) и узнаваемость, но и связала ее с мужчиной, который стал ее мужем.



— Познакомились в интернете. Надо было продать оборудование, мониторы очень ценные. Я их опубликовала, а мне написали ребята и попросили показать, какие они. Оказалось, что у будущего супруга своя студия домашняя, он решил купить. И они с другом позвонили мне, говорят: «Смотрите, какая красивая», — рассказывала Яна в эфире программы «Привет, Андрей!».

