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Обзор

Сатанист, чиновник и мать-одиночка: как сейчас живут российские звезды одного хита

Неужели их песенка спета?

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Вы точно слышали их хиты и видели эти популярные клипы по телевизору. Но что случилось с исполнителями, когда с них слетела звездная пыль?

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В свое время эти артисты круто попали на телевидение и радио, но потом также быстро пропали из эфиров. Оказавшись заложниками шарманки, играющей по кругу одну и ту же песню, они быстро приелись слушателям, а продюсерам оставалось только сдувать звездную пыль с их талантливых голов. На обочине шоу-бизнеса еще слышны хиты, прославившие своих авторов, но с каждым годом эта музыка становится всё тише. Мы решили узнать, чем сегодня занимаются артисты, которым когда-то подпевала вся страна.

Яна Будянская — «Голубь»

Песня про одинокого голубя на карнизе за окном в 1998 году разрывала все хит-парады, и на волне успеха ее исполнительница Яна Будянская выпустила альбом «Голубь», стала желанной гостьей на телевизионных эфирах. Но после резкого взлета было такое же резкое падение, и Яна пропала с радаров. Хотя о серьезных прорывах певицы ничего не слышно, она остается в музыкальной сфере: периодически выступает с концертами, выпускает новые песни и альбомы.

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Видео: ЯНА / YouTube.com

Музыка не только принесла Яне Будянской успех (пусть и кратковременный) и узнаваемость, но и связала ее с мужчиной, который стал ее мужем.

— Познакомились в интернете. Надо было продать оборудование, мониторы очень ценные. Я их опубликовала, а мне написали ребята и попросили показать, какие они. Оказалось, что у будущего супруга своя студия домашняя, он решил купить. И они с другом позвонили мне, говорят: «Смотрите, какая красивая», — рассказывала Яна в эфире программы «Привет, Андрей!».

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Свадьбу Яна сыграла в июле 2022 года. Сейчас она шутит, что мониторы вернулись к ней домой, и с юмором рассказывает о том, как будущий супруг делал предложение.

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— Мне пришло уведомление через «Госуслуги». Самое странное, что меня попросили оплатить пошлину, — рассказала певица. — Сейчас муж работает на Севере — потому что директор музыкальной школы.

Витас — «Опера № 2»

В самом начале двухтысячных в клипе на песню «Опера № 2» мы наблюдали, как парень с жабрами силой голоса разбивает стекла. Это было, наверное, второе чудо на российском телевидении после сеансов Анатолия Кашпировского.

Чудо тогда происходило и в жизни экстравагантного певца. В 21 год он собрал полный зал в Кремлевском дворце, став самым молодым исполнителем, выступившим на главной сцене страны. Прославился он и за границей. В 2006 году Витаса пригласили принять участие в концерте, приуроченном к Году России, на центральном китайском телевидении. Выступление так впечатлило публику, что в Китае у певца появилась армия фанатов, а в центральном парке Шанхая ему даже памятник установили. Но после ошеломительного успеха Витас так же скоропостижно исчез из поля зрения публики.

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Зато вскоре Витас стал появляться в криминальных сводках. В марте 2018 года он, находясь в своем загородном доме в Подмосковье, решил пострелять по птицам из стартового пистолета. Соседи переполошились и вызвали полицию. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве.

В октябре 2022 года стало известно, что Витас напал на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре. В ходе потасовки музыкант распылил в глаза чиновнику газовый баллончик, после чего у пострадавшего диагностировали химический ожог первой степени. Адвокат артиста Сергей Жорин объяснил, что ссора возникла после того, как Витас заступился за жену. В марте 2023 года уголовное дело прекратили.

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Сейчас Витас живет на две страны — Россию и Китай. Несколько лет назад он купил дом недалеко от Шанхая — в горной местности, окруженной со всех сторон лесом. Причем в Китае, в отличие от РФ, он успешно гастролирует, а когда приезжает в Москву, то предпочитает проводить время в кругу семьи — с супругой и тремя детьми.

Михаил Гребенщиков — «Булки»

На «Фабрике звезд» зажигательный парень из Воронежа напел и напрыгал себе почетное третье место. В качестве награды он получил недвижимость в Москве и контракт с продюсерским центром Игоря Матвиенко.

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Исколесив на волне популярности проекта всю страну вместе с другими «фабрикантами», Михаил Гребенщиков в конце звездного турне оказался не у дел. Продюсеры стали развивать других исполнителей — группы «Фабрика» и «Корни». Оставшись без внимания, Гребенщиков расторг контракт с продюсерским центром и ушел.

Впрочем, надолго без работы Михаил Гребенщиков не остался — он стал ведущим на радиостанции DFM, вел программу «12 злобных зрителей» на MTV, участвовал в проекте «Последний герой», работал диджеем и в Школе профессионального творческого развития Аллы Пугачевой, а позже открыл собственный продюсерский центр для помощи молодым артистам.

Сейчас Гребенщиков продолжает работать диджеем и саунд-продюсером, дает концерты и пишет новые песни. Правда, на «Булки» они совсем не похожи.

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Видео: Михаил Гребенщиков / YouTube.com

Айдамир Мугу — «Черные глаза»

Слава и народная любовь пришли к Айдамиру Мугу, когда ему было всего 14 лет — в 2005 году «Черные глаза» вместе с ним вспоминала-умирала добрая половина страны.

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Пока сотни тысяч поклонников напевали его песни, исполнитель принимал участие в популярных телепроектах и, казалось, уверенно поднимался на вершину звездного Олимпа. Но по пути опалил крылья, споткнулся и покатился вниз и докатился до родного Майкопа, где стал главным специалистом-экспертом по анализу и координации учреждений культуры Минкульта Адыгеи.

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Хотя активной гастрольной деятельности Айдамир Мугу предпочел работу чиновника, о музыке он не забывает. На его счету четыре альбома и полсотни песен. Правда, ни одна из них так и не захватила умы и уши слушателей, как «Черные глаза». Кстати, последний сингл исполнитель выпустил в этом году.

Алиса Мон — «Алмаз»

Строчки про алмаз бесценных глаз, в которых столько страсти и огня, вся страна напевала в конце 90-х. А девушка, чей нежный голос раздавался из каждого магнитофона, покоряла хит-парады и завоевывала сердца слушателей. Славное восхождение Алисы Мон продлилось до середины нулевых, а после она просто отказалась от музыкальной карьеры.

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Как выяснилось, причиной такого отказа стало несколько неудачных контрактов с продюсерами. Из-за невыгодных условий сотрудничества она перестала петь и с головой погрузилась в семью.

Сегодня Алиса Мон живет в центре Москвы и делает попытки вернуться на большую сцену. Время от времени ее можно заметить в музыкальных шоу и ностальгических проектах. А недавно выступила на сборном концерте в Кремле.

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Общаясь с журналистами после выступления, Алиса Мон немного рассказала о своей сегодняшней жизни.

— Ничего нового у меня не происходит. Всё, как у всех. Чуть-чуть мы в напряжении сейчас находимся. И утро начинается с новостей, и перед сном переживания за нашу державу, за страну, за парней наших. Я точно знаю, в чью пользу всё закончится, — заявила певица.

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Что до личной жизни, то Алиса Мон дважды была замужем. По словам певицы, в третий раз вступать в омут замужества она не торопится — хочет встретить такого человека, с которым можно было бы и по душам поговорить, и погулять. А пока в ее жизни есть только один мужчина — 34-летний сын.

Новые песни Алиса Мон записывает редко — последний релиз был в 2022 году.

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Видео: Алиса Мон — тема / YouTube.com

Наталья Штурм — «Школьный роман»

Прославившаяся в середине 90-х хитом «Школьный роман» Наталья Штурм сегодня не стесняется выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение. Хотя новых песен от исполнительницы давно никто не слышал, она обескураживает поклонников своими публикациями в соцсетях: демонстрирует свои формы, делится матерными стихами, рассказывает об отдыхе и отношениях — например, она любит откровенничать о том, что в ее жизни было много обеспеченных мужчин.

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По словам певицы, сегодня у нее много проектов в разных сферах, которые она реализует вместе со своим «хорошим бухгалтером». Один из них — продажа ношеного нижнего белья.

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А на днях стало известно, что Наталья Штурм попала под машину неподалеку от своего дома в Москве. Удар об машину был настолько сильным, что артистке пришлось вызывать скорую. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.

В беседе с корреспондентом MSK1.RU Наталья Штурм рассказала, что головой она ударилась еще из-за того, что дороги в Москве не чистят, повсюду гололед и каша из снега.

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Видео: SHOT / T.me

— Мне жаловаться на шишку на голове просто неприлично, я считаю. Мне не только не помогли, когда я ударилась головой, но и наезжали на меня. Я лежала на земле, а на меня ехали колеса. Ты ничего не можешь сделать, потому что от боли голова в разные стороны. Я ударилась углом со всей силы, — рассказала Наталья Штурм.

Игорёк — «Подождем»

Игорь Сорокин, известный всем под псевдонимом Игорёк, родился в поселке Кировский Талды-Курганской области в 1971 году. В 18 лет он переехал в Новосибирск и даже не помышлял о музыкальной карьере — он вообще хотел стать адвокатом.

Узнали Игорька? Да вот же он — крайний слева. Правда, это фото примерно 1987 года

Узнали Игорька? Да вот же он — крайний слева. Правда, это фото примерно 1987 года

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Но на третьем курсе он написал песню, которую заездили все сибирские радиостанции. Тогда Игорёк решил, что «с этим надо что-то делать», и уехал в Москву.

В столицу Игорёк приехал с 10 рублями в кармане. На четыре рубля он позвонил родителям сослуживца, чтобы те приютили его. Еще на четыре рубля доехал до них на метро. Первое время подрабатывал грузчиком, но скоро его друзья заключили контракт с одной из московских студий. Все вместе ребята поселились в общежитии.

Скоро Игорьку 50 лет, но творческий псевдоним, под которым он до сих пор выходит на сцену, его ни капли не смущает

Скоро Игорьку 50 лет, но творческий псевдоним, под которым он до сих пор выходит на сцену, его ни капли не смущает

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— Однажды они отдали мне в распоряжение на ночь студию. Я воспользовался этим шансом. Такое бывает только раз в жизни. С температурой 39 и воспалением легких я записывал песню «Подождем», — говорил Игорек в интервью «Репортеру».

Через несколько месяцев своим хитом Игорёк открыл «Золотой граммофон», и слава захлестнула его. Деньги, поклонницы, звездная болезнь — у исполнителя были все атрибуты шоу-бизнеса. В беседе с корреспондентами издания NGS.RU Игорь признавался, что не смог избежать звездной болезни.

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В какой-то момент музыкант понял, что нужно сделать паузу, и несколько лет не появлялся на публике.

— Я увлекся теологией и сатанизмом, — рассказывает музыкант. — Шоу-бизнес тоже всегда находится на стыке божественного и дьявольского.

Игорёк ведет блог на YouТube-канале, где выкладывает записи своих концертов, старые клипы и видео с рассуждениями о Боге, дьяволе, потусторонних мирах и апокалипсисе.

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