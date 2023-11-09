Девам — считать деньги, Стрельцам — воплощать мечты: Меркурий переходит в новый знак — к чему готовиться

Время для учебы и путешествий

Меркурий с 10 ноября до 1 декабря будет идти по огненному знаку Стрельца. Это особенно благоприятный период для Овна, Рака, Весов, Стрельцов и Рыб. На остальные знаки больше влияния оказывает Венера, которая 9 ноября переходит в знак Весов.



Меркурий влияет на общение, коммуникации, образование, поездки, а созвездие Стрельца отвечает за расширение сознания, движение, решение проблем. Соответственно, когда Меркурий пойдет по знаку Стрельца, станет легче мыслить широко и стратегически, но внимания к деталям будет не хватать. В это время нужно ответственно относиться к заключению договоров и подписанию важных бумаг.

