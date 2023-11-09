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СрочноМеркурий переходит в знак Стрельца: прогноз
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Девам — считать деньги, Стрельцам — воплощать мечты: Меркурий переходит в новый знак — к чему готовиться

Новосибирский астролог Анастасия Першина назвала плюсы и минусы этого периода

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Меркурий будет находиться в Стрельце с 10 ноября по 1 декабря

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К ретроградному Меркурию уже все привыкли, но не все знают, что с точки зрения астрологии эта планета может приносить и позитивные перемены. С 10 ноября Меркурий переходит в знак Стрельца, и многим это может помочь в осуществлении планов, карьере и общении. Но другим стоит быть особенно внимательными с финансами и поездками. Новосибирский астролог Анастасия Першина рассказала в авторской колонке, чего еще ждать от переменчивого Меркурия.

Время для учебы и путешествий

Меркурий с 10 ноября до 1 декабря будет идти по огненному знаку Стрельца. Это особенно благоприятный период для Овна, Рака, Весов, Стрельцов и Рыб. На остальные знаки больше влияния оказывает Венера, которая 9 ноября переходит в знак Весов.

Меркурий влияет на общение, коммуникации, образование, поездки, а созвездие Стрельца отвечает за расширение сознания, движение, решение проблем. Соответственно, когда Меркурий пойдет по знаку Стрельца, станет легче мыслить широко и стратегически, но внимания к деталям будет не хватать. В это время нужно ответственно относиться к заключению договоров и подписанию важных бумаг.

Преимущество периода — то, что информация будет легче усваиваться. Можно пойти на образовательные курсы, изучать языки, читать, общаться с людьми, которые могут вас чему-то научить. Очень хорошо пройдут поездки, особенно дальние путешествия, которые помогут познать мир. Если нет возможности куда-то поехать, то можно посещать полезные образовательные мероприятия, чтобы познакомиться с новыми людьми. Можно заняться самоанализом, подумать о смысле жизни, углубиться в себя, извлечь мысли из глубины наружу.

В то же время минус периода — поверхностное восприятие. У людей возникнет желание брать информацию «по верхам», не углубляться в суть. Это зависит от проработки самого человека. Может не хватать дисциплины в обучении, может возникать резкая смена планов, непостоянство в желаниях. Представителям всех знаков Зодиака стоит быть внимательными при составлении планов и подписании важных документов — быстрый ум не даст сконцентрироваться на важных деталях.

Советы для знаков

Меркурий в Стрельце по-разному повлияет на знаки Зодиака с 10 ноября по 1 декабря. Вот основные советы и рекомендации для всех.

Овнам будет легче браться за новые дела и осуществить мечты и планы, возникшие давно.

Тельцам стоит обратить внимание на свои потребности и позаботиться о себе.

Близнецам нужно быть особенно аккуратными в составлении планов, в том числе на следующий год.

Для Рака наступит очень благоприятный период. Представителям знака станет проще наладить распорядок дня, структурировать дела дома и на работе.

Львам нужно обратить внимание на дипломатичность. В общении стоит быть более терпеливым, не допускать ошибок и грубости.

Девам нужно обратить внимание на финансовую сферу, внимательно относиться к тратам.

Весам будет легче создавать новые связи, увеличивать круг знакомств. Нужно обратить внимание на манеру общения: новые связи возможны, главное их не потерять.

Скорпионам нужно посмотреть на интуитивную сторону. Они будут больше мечтать, ставить цели, но им нужно внимательно отнестись к своим планам.

Для Стрельцов начнется благоприятный период, Меркурий будет вдохновлять. Стоит проявить себя и начать воплощать мечты.

Козерогам следует соблюдать баланс в карьере и личной жизни.

У Водолеев начнется хороший период для путешествий и приключений. Но нужно внимательней отнестись к документам, чтобы, например, успеть на самолет, вовремя оформить билет. Представители этого знака почувствуют прилив сил. Можно навестить старых знакомых и друзей.

У Рыб сложатся благоприятные условия для развития карьеры, можно спокойно выходить из зоны комфорта и использовать период по максимуму.

Анастасия Першина также составила астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь. Некоторым этот месяц принесет удачу в карьере, а кому-то стоит ждать конфликтов.

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