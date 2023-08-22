Здоровье и работа под ударом: наступил ретроградный Меркурий в знаке Девы — чем это опасно

Сегодня, 22 августа, начался период ретроградного Меркурия. Так в астрологии называют время, когда планета меняет свое видимое направление. Он продлится до середины сентября и затронет начало учебного года и конец сезона отпусков. Чего стоит ждать от ретроградного Меркурия в этот раз, НГС объяснила новосибирский астролог Марина Шумкина. Читайте подробности в авторской колонке.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического телеграм-канала Asprofy.
Как помогает и мешает ретроградный Меркурий?
С 22 августа по 16 сентября 2023 года ретроградный Меркурий находится в знаке Девы. Как раз перед новым учебным годом и после сезона отпусков, когда можно подытожить все процессы и посмотреть, какие «хвосты» доделать. Поскольку этот ретро-Меркурий будет в знаке Девы, особого внимания потребуют две темы — работа и здоровье.
В чём нам поможет ретроградный Меркурий? В этот период можно завершить дела, которые затянулись или находятся в подвешенном состоянии. Можно успешно реанимировать «зависшие» дела, неоконченную работу. Конечно, если не лежать и ждать, а действовать. Найти потерянные документы, восстановить коммуникации с клиентами и партнерами, с которыми давно не сотрудничаете, пройти чек-апы. Также можно провести мозговые штурмы, чтобы сгенерировать классные идеи (их реализацию важно запланировать после 16 сентября).
С некоторыми вещами стоит быть осторожными. К таким относится начало новых проектов (идеи которых возникли с 22 августа по 16 сентября). Если идея была реализована, но неудачно, то наоборот, самое время ее переделать и воплотить.
Стоит быть внимательным при подписании и оформлении новых сделок — все документы и отчеты во время ретро-Меркурия рекомендуется проверять на сто раз. Будьте аккуратны при покупке билетов на любой вид транспорта (стыковки нужно планировать с запасом), покупке и ремонте автомобилей, гаджетов и техники (заранее сделайте резервное копирование важной информации). Что касается отправки посылок и корреспонденций — также нужно всё поверять и отправлять с запасом времени.
Работодателям надо быть осторожными при наборе новых сотрудников (либо продлите испытательный срок еще на месяц, с учетом периода ретроградного Меркурия). Будьте аккуратны со сменой лечащего врача и постановками диагнозов, рекомендуется сравнить диагнозы разных специалистов.
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