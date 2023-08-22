Здоровье и работа под ударом: наступил ретроградный Меркурий в знаке Девы — чем это опасно

Как помогает и мешает ретроградный Меркурий?

С 22 августа по 16 сентября 2023 года ретроградный Меркурий находится в знаке Девы. Как раз перед новым учебным годом и после сезона отпусков, когда можно подытожить все процессы и посмотреть, какие «хвосты» доделать. Поскольку этот ретро-Меркурий будет в знаке Девы, особого внимания потребуют две темы — работа и здоровье.



В чём нам поможет ретроградный Меркурий? В этот период можно завершить дела, которые затянулись или находятся в подвешенном состоянии. Можно успешно реанимировать «зависшие» дела, неоконченную работу. Конечно, если не лежать и ждать, а действовать. Найти потерянные документы, восстановить коммуникации с клиентами и партнерами, с которыми давно не сотрудничаете, пройти чек-апы. Также можно провести мозговые штурмы, чтобы сгенерировать классные идеи (их реализацию важно запланировать после 16 сентября).