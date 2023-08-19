Рыбы получат премию, а Львы будут экономить. Финансовый гороскоп на сентябрь от астролога

1
Овен
В начале осени звезды вам советуют быть готовым к новым возможностям для увеличения доходов. Не стоит расслабляться — пришло время реализовывать ваши финансовые цели.
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2
Телец
Вам следует быть максимально внимательным и осторожным. Проверяйте документы несколько раз и не совершайте старые финансовые ошибки. Последняя неделя месяца будет очень продуктивной.
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3
Близнецы
В сентябре звезды советуют более бережно относиться к деньгам — это позволит избежать долговой ямы в этот непростой период. Усилия лучше направлять на увеличение стабильного дохода, а не разовой прибыли.
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4
Рак
Месяц будет сложным. Ваши внутренние батарейки разрядились. Постарайтесь находить больше времени для отдыха с семьей, а самые важные рабочие и финансовые вопросы отложить на конец сентября.
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5
Лев
В начале месяца вас ждут испытания по всем фронтам. На работе наступает трансформация, переломный момент. Без паники — это не хорошо и не плохо, просто что-то новое. Вторая половина месяца пройдет значительно легче, вы сможете выдохнуть и заняться любимым делом.
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6
Дева
На вас может навалиться осенняя хандра. Рекомендую отпустить из головы все стереотипы и попробовать себя в другой области. Можно заняться самообразованием. Финансовые курсы, семинары или просто интересная лекция будут как нельзя кстати.
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7
Весы
Этот месяц дает вам все возможности для финансового апгрейда. Важно использовать все новые знания, чтобы укрепить свой успех. Быть сильным и смелым, принимать финансовые решения без колебаний.
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8
Скорпион
В этом месяце вам необходимо избавиться от всего токсичного и от того, что вас сдерживает. Если вы куда-то далеко запрятали необычные идеи для заработка, смело доставайте их. Для вас пришло время креатива!
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9
Стрелец
Пришло время ставить перед собой повышенные финансовые цели. Даже самые безумные идеи в этот период могут оказаться очень прибыльными для вашего кармана. Важно меньше слушать чужое мнение и советы.
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10
Козерог
В сентябре вы будете испытывать давление со всех сторон. Даже для стойких это будет чересчур. Заранее обдумайте, как сбалансировать рабочий процесс и не допустить финансовых потерь.
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11
Водолей
Сентябрь — идеальное время для воплощения амбициозных задач. Не бойтесь поменять направление в работе. Если планировали сделку, то лучшее время для нее — с 17 по 23 сентября.
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12
Рыбы
Вас ждет перспективный сентябрь. На работе всё складывается идеально! Высока вероятность премии или повышения оклада. Во время принятия решений прислушивайтесь только к своей интуиции и меньше делитесь планами и идеями с посторонними.
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