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Рыбы получат премию, а Львы будут экономить. Финансовый гороскоп на сентябрь от астролога
Карточки

Рыбы получат премию, а Львы будут экономить. Финансовый гороскоп на сентябрь от астролога

Ретроградный Меркурий немного подпортит ваши планы. Будьте осторожнее с деньгами

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В сентябре многим придется хорошо поработать

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Вот и лето проходит. Ждем сентябрь и немножко заглядываем вперед. Как в первый месяц осени будет с деньгами? Готовиться к непредвиденным тратам или расслабиться? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— Главное событие начала осени — великий и ужасный Меркурий, который до середины сентября будет повернут к нам спиной. По традиции, любой косяк жизни можно будет списать на его ретроградность. Всем будет хотеться много общаться. Но в этот период лучше сделать акцент на старых связях. В финансовых вопросах спрашивать совета у старых добрых коллег, — советует астролог.

А чего именно ожидать разным знакам Зодиака? Читайте в удобных карточках!

1

Овен

В начале осени звезды вам советуют быть готовым к новым возможностям для увеличения доходов. Не стоит расслабляться — пришло время реализовывать ваши финансовые цели.

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2

Телец

Вам следует быть максимально внимательным и осторожным. Проверяйте документы несколько раз и не совершайте старые финансовые ошибки. Последняя неделя месяца будет очень продуктивной.

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3

Близнецы

В сентябре звезды советуют более бережно относиться к деньгам — это позволит избежать долговой ямы в этот непростой период. Усилия лучше направлять на увеличение стабильного дохода, а не разовой прибыли.

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4

Рак

Месяц будет сложным. Ваши внутренние батарейки разрядились. Постарайтесь находить больше времени для отдыха с семьей, а самые важные рабочие и финансовые вопросы отложить на конец сентября.

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5

Лев

В начале месяца вас ждут испытания по всем фронтам. На работе наступает трансформация, переломный момент. Без паники — это не хорошо и не плохо, просто что-то новое. Вторая половина месяца пройдет значительно легче, вы сможете выдохнуть и заняться любимым делом.

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6

Дева

На вас может навалиться осенняя хандра. Рекомендую отпустить из головы все стереотипы и попробовать себя в другой области. Можно заняться самообразованием. Финансовые курсы, семинары или просто интересная лекция будут как нельзя кстати.

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7

Весы

Этот месяц дает вам все возможности для финансового апгрейда. Важно использовать все новые знания, чтобы укрепить свой успех. Быть сильным и смелым, принимать финансовые решения без колебаний.

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8

Скорпион

В этом месяце вам необходимо избавиться от всего токсичного и от того, что вас сдерживает. Если вы куда-то далеко запрятали необычные идеи для заработка, смело доставайте их. Для вас пришло время креатива!

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9

Стрелец

Пришло время ставить перед собой повышенные финансовые цели. Даже самые безумные идеи в этот период могут оказаться очень прибыльными для вашего кармана. Важно меньше слушать чужое мнение и советы.

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10

Козерог

В сентябре вы будете испытывать давление со всех сторон. Даже для стойких это будет чересчур. Заранее обдумайте, как сбалансировать рабочий процесс и не допустить финансовых потерь.

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11

Водолей

Сентябрь — идеальное время для воплощения амбициозных задач. Не бойтесь поменять направление в работе. Если планировали сделку, то лучшее время для нее — с 17 по 23 сентября.

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12

Рыбы

Вас ждет перспективный сентябрь. На работе всё складывается идеально! Высока вероятность премии или повышения оклада. Во время принятия решений прислушивайтесь только к своей интуиции и меньше делитесь планами и идеями с посторонними.

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