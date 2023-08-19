Рыбы получат премию, а Львы будут экономить. Финансовый гороскоп на сентябрь от астролога

Вот и лето проходит. Ждем сентябрь и немножко заглядываем вперед. Как в первый месяц осени будет с деньгами? Готовиться к непредвиденным тратам или расслабиться? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.



— Главное событие начала осени — великий и ужасный Меркурий, который до середины сентября будет повернут к нам спиной. По традиции, любой косяк жизни можно будет списать на его ретроградность. Всем будет хотеться много общаться. Но в этот период лучше сделать акцент на старых связях. В финансовых вопросах спрашивать совета у старых добрых коллег, — советует астролог.

А чего именно ожидать разным знакам Зодиака? Читайте в удобных карточках!

