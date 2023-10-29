У Близнецов — конфликты с коллегами, у Весов — успех в финансах: что ждет знаки зодиака в ноябре

Близнецы

В начале месяца могут быть разногласия с коллегами по работе: будет создаваться впечатление, что вас недооценивают. Ваши способности к адаптации и гибкость помогут справиться с любыми проблемами. Многие представители этого знака будут размышлять о смене профессии, возможно, захотят заняться творчеством. Уделите время саморазвитию.



Рак

Представителям знака следует внимательно относиться к финансовым вопросам, чтобы избежать потерь. Если есть долги — раздайте, а также следует вернуть деньги, выданные в долг. В этом месяце по плечу будет решение даже самых сложных вопросов. Не забудьте уделить время для отдыха, а то в суете дел вы можете перегореть. Источником сил для вас будет дом и семья.