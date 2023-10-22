У Овнов — денежные потери, а Близнецам дадут премию. Финансовый гороскоп на ноябрь от астролога

Осень пролетает как мгновение — остался последний месяц. Принесет ли он нам удачу? Или ждать неожиданных трат и потерь? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.



— В ноябре многие планеты будут в знаке Стрелец. Самое время направить стрелы своих желаний на реализацию самых грандиозных планов. Очень благоприятны для всех будут путешествия, которые могут расширить перспективы и возможности в любой сфере. Шустрый Марс вместе со стремительным Солнцем придаст максимальную скорость текущим делам и начинаниям. Новолуние в Скорпионе и полнолуние в Близнецах с 13 по 27 ноября прогнозирует перемены, к которым не все будут готовы. Не ставьте событиям палки в колеса, проще будет подстроиться, чем сопротивляться, — рассуждает астролог.

А чего ждать разным знакам зодиака в ноябре? Читайте в карточках!