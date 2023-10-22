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У Овнов — денежные потери, а Близнецам дадут премию. Финансовый гороскоп на ноябрь от астролога
Карточки

У Овнов — денежные потери, а Близнецам дадут премию. Финансовый гороскоп на ноябрь от астролога

Работа в последнем месяце осени будет стоять на первом месте

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Расслабляться некогда! Время хорошо поработать

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Осень пролетает как мгновение — остался последний месяц. Принесет ли он нам удачу? Или ждать неожиданных трат и потерь? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— В ноябре многие планеты будут в знаке Стрелец. Самое время направить стрелы своих желаний на реализацию самых грандиозных планов. Очень благоприятны для всех будут путешествия, которые могут расширить перспективы и возможности в любой сфере. Шустрый Марс вместе со стремительным Солнцем придаст максимальную скорость текущим делам и начинаниям. Новолуние в Скорпионе и полнолуние в Близнецах с 13 по 27 ноября прогнозирует перемены, к которым не все будут готовы. Не ставьте событиям палки в колеса, проще будет подстроиться, чем сопротивляться, — рассуждает астролог.

А чего ждать разным знакам зодиака в ноябре? Читайте в карточках!

1

Овен

Соблюдайте осторожность с рискованными финансовыми операциями и инвестициями. Очень вероятно, что одолженные или вложенные деньги в ближайшем будущем не вернутся.

Лучше больше времени уделяйте повышению своей финансовой грамотности.

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2

Телец

Вы можете столкнуться с финансовыми проблемами. Сейчас не стоит тратить деньги впустую — приберегите их.

Добиться успеха получится, только если выкладываться полностью.

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3

Близнецы

Уделяйте саморазвитию больше времени. Дополнительные умения и знания потребуются уже в самое ближайшее время.

В конце месяца есть вероятность неожиданной прибыли.

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4

Рак

Ноябрь — месяц для активных действий. Вы получите много возможностей, за которые нужно жадно хвататься и быстро их реализовывать. Не упускайте момент и не сомневайтесь в своих силах.

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5

Лев

Вас ждут большие перемены, но не для всех они будут благоприятны. Будьте более гибким и адаптивным в принятии сложных решений. Вам предстоит взять ответственность за все свои действия.

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6

Дева

У вас появятся задачи, которые потребуют срочного решения. Необходимо действовать быстро, но осторожно.

Будьте готовы к неожиданным событиям, которые изменят ваше финансовое положение. Если вы работаете в найме, то следите за тем, чтобы ваши права не нарушались.

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7

Весы

Ноябрь станет благоприятным периодом для развития финансовых дел. Будьте открыты новым возможностям и не бойтесь проявлять инициативу.

Ваше природное обаяние поможет успешно договориться о выгодном сотрудничестве.

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8

Скорпион

Хорошее время для вложения денег! Но стоит тщательно исследовать все возможные варианты и проконсультироваться с профессионалами. Доверьтесь своей интуиции, и удача будет на вашей стороне.

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9

Стрелец

Можете рассчитывать на профессиональный рост и повышение зарплаты. Возможно, вам придется балансировать между работой и личной жизнью.

Не принимайте решений резко. Постепенно всё встанет на свои места.

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10

Козерог

Конкуренты будут провоцировать вас на неправильные действия. Сохраняйте спокойствие и не реагируйте на чужие замечания.

Старайтесь планировать каждый шаг и занимайтесь только самыми важными делами.

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11

Водолей

Попробуйте нестандартные методы решения проблем! С большой вероятностью такие эксперименты окажутся удачными.

Все ваши усилия уже в середине месяца принесут конкретный результат. Постарайтесь закрепить успех.

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12

Рыбы

Для вас открываются новые возможности раскрытия потенциала. Не хватайтесь за всё подряд, выбирайте одну цель, составьте план и доведите дело до конца!

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