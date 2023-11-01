Билан, Валерия, легенды рока и театральные премьеры: большая афиша ноября — события в Новосибирске на любой вкус

В Доме культуры железнодорожников 1 ноября выступит Дима Билан (6+) с концертом «25 лет для вас». Билеты от 2000 рублей. На следующий день, 2 ноября, в том же ДКЖ состоится концерт шансон-исполнительницы Марины Бриз (6+), стоимость билетов от 1000 рублей.



Московский рэпер mzlff (14+) выступит в Новосибирске 3 ноября в «Подземке», купить билеты можно от 1400 рублей. 5 ноября в «Евразию» с концертом авторской песни приедет музыкант Игорь Растеряев (0+), попасть на концерт можно за 1800 рублей и выше.

В воскресенье, 5 ноября, в «Подземке» пройдет концерт рэпера Честный (18+). Во время выступления музыкант исполнит свои хиты «Желаю», «Майами», «Да гори оно огнём» и новые треки. Билеты от 2000 рублей. На следующий день, 6 ноября, там же выступит КУОК (16+). Билеты от 1500 рублей.

Алексей Чумаков (6+) приедет с концертом в «Локомотив-Арена» 6 ноября. Билеты от 2000 тысяч рублей. В ДКЖ 7 ноября выступит народный артист России Олег Митяев (6+) с концертом «Старые новые песни», стоимость билетов стартует с 1800 рублей. 8 ноября на сцену «Подземки» выйдет артист из Туркменистана и бывший участник проекта «Голос Дети» Akmal` (12+). Билеты от 1500 рублей.

Участник Faktor-2 Владимир Панченко (18+) даст концерт в ресторане Maximilian's 9 ноября. Билеты стоят от 1200 рублей. Московская группа «Triangle Sun» (12+) выступят в клубе «Ночь» 10 ноября. Билеты от 2000 рублей. В баре «Руки Вверх» 10 ноября запланирован концерт бывшей участницы группы «Краски» Оксаны Ковалевской (18+), попасть на него можно будет за 1000 рублей и дороже.

Цыганская музыка в исполнении композитора Александра Марцинкевича (12+) прозвучит в ДКЖ 10 ноября, стоимость билетов — от 3300 рублей. На следующий день в ДКЖ будет выступать сибирячка Инна Вальтер с программой «Дымом лечилась» (12+). Билеты стоят от 900 рублей.



Автор хитов «Девочка с каре», «Не Киряй» и «Пустота» Мукка (16+) выступит в «Подземке» 11 ноября. Билеты от 1600 рублей. В этот же день, 11 ноября, в «Гастрохолле» выступит группа ЛСП (16+). Билеты обойдутся минимум в 2400 рублей.

В «Бродячей собаке» 12 ноября выступит «балагур от авторской песни» Василий Уриевский (16+). Билеты от 500 рублей. 14 ноября в «Подземке» выступит молодой певец Heronwater (16+) — он представит свой сольный альбом Dreams Money Can Buy. Билеты от 899 рублей. Лампабикт (16+), который исполняет музыку в стиле нуар-фолк, даст концерт в «Подземке» 15 ноября. Билеты от 1800 рублей.

Музыкант из Нижневартовска Сидоджи Дубоshit (12+) приедет в «Подземку» со своим первым сольным туром 15 ноября. Билеты на выступление рэп-исполнителя стоят от 1100 рублей. Продюсерский проект Filatov & Karas (16+) привезет свои ремиксы в Maximilian's 15 ноября. Билеты от 1400 рублей.

В пятницу, 17 ноября, в «Подземке» выступит группа Manapart (16+), которая исполнит уникальные мелодии с восточными мотивами. Билеты от 1100 рублей. В этот же день в «Подземке» выступит рэпер Shadowraze (14+). Билеты от 800 рублей.

Народный артист Александр Розенбаум (6+) будет выступать с программой «Летать — так летать!» в Новосибирске два дня подряд. 17 ноября в ДКЖ и 18 ноября — в Доме учёных СО РАН. В ДКЖ билеты стоят от 6000 рублей, на концерт в Доме ученых — от 3500 рублей.

Соул и ритм-н-блюз новосибирцы могут послушать в исполнении La-La Band (12+) в клубе «Ночь» 17 ноября. Билеты от 700 рублей. Попавшая в громкий скандал в Екатеринбурге группа «Три дня дождя» (16+) выступит в Гастрокорте 17 ноября. Билеты от 1800 рублей. На следующий день, 18 ноября, в «Гастрохолле» выступит исполнитель Mayot (12+). Билеты от 1090 рублей.

Концерт рэперов Trueтень & Сулима (18+) пройдет в «Подземке» 18 ноября. Билеты от 1500 рублей. Рэпер с громким псевдонимом Pussykiller (16+) запланирован в «Подземке» на 18 ноября, а билеты стоят от 1400 рублей. В этот же день еще один рэпер Sagath (12+) выйдет на сцену «Подземки». Билеты от 1000 рублей.

В ДКЖ 18 ноября пройдет концерт памяти Михаила Круга (18+): в Новосибирск приедут друзья музыканта, певцы, музыканты, актеры и его сын Александр. Билеты от 1500 рублей. «Принцесса постмодерна» и автор хита «Фенебут» Нексюша (12+) выйдет на сцену «Бродячей собаки» 19 ноября. Билеты от 1080 рублей.

Финалистка «Фабрики звезд» и участница «Евровидения» Юлия Савичева (6+) выступит в ДКЖ 20 ноября с шоу «Стихия». Билеты от 1800 рублей. На следующий день, 21 ноября, в ДКЖ выступит Стас Пьеха (6+) с концертом «Все хиты». Билеты от 1800 рублей.

Автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко (12+) выступит в «Подземке» 21 ноября. Билеты от 1500 рублей. Бывший участник группы «Мальчишник» и рэпер Дельфин (16+) приедет с концертом туда же 23 ноября. Билеты стоят от 2000 рублей.

В пятницу, 24 ноября, группа «Демо» (18+) выступит со своими хитами «Дождик», «2000 лет» и «Солнышко» в ресторане Maximilian's. Билеты стоят от 1500 рублей.

Хип-хоп исполнитель Bato (16+) выступит в «Подземке» 24 ноября. Билеты от 1000 рублей. Тиктокер и певец Xolidayboy (12+) выступит в «Подземке» 25 ноября. Билеты от 2000 рублей.

Певица Валерия (12+), ставшая известной еще в 90-х, выступит в ДКЖ 28 ноября. Билеты стоят от 3200 рублей. На следующий день, 29 ноября, в ДКЖ выступит шансон-исполнитель Сергей Куренков (16+). Билеты от 1400 рублей.