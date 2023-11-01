Билан, Валерия, легенды рока и театральные премьеры: большая афиша ноября — события в Новосибирске на любой вкус

1
Концерты
В Доме культуры железнодорожников 1 ноября выступит Дима Билан (6+) с концертом «25 лет для вас». Билеты от 2000 рублей. На следующий день, 2 ноября, в том же ДКЖ состоится концерт шансон-исполнительницы Марины Бриз (6+), стоимость билетов от 1000 рублей.
Московский рэпер mzlff (14+) выступит в Новосибирске 3 ноября в «Подземке», купить билеты можно от 1400 рублей. 5 ноября в «Евразию» с концертом авторской песни приедет музыкант Игорь Растеряев (0+), попасть на концерт можно за 1800 рублей и выше.
В воскресенье, 5 ноября, в «Подземке» пройдет концерт рэпера Честный (18+). Во время выступления музыкант исполнит свои хиты «Желаю», «Майами», «Да гори оно огнём» и новые треки. Билеты от 2000 рублей. На следующий день, 6 ноября, там же выступит КУОК (16+). Билеты от 1500 рублей.
Алексей Чумаков (6+) приедет с концертом в «Локомотив-Арена» 6 ноября. Билеты от 2000 тысяч рублей. В ДКЖ 7 ноября выступит народный артист России Олег Митяев (6+) с концертом «Старые новые песни», стоимость билетов стартует с 1800 рублей. 8 ноября на сцену «Подземки» выйдет артист из Туркменистана и бывший участник проекта «Голос Дети» Akmal` (12+). Билеты от 1500 рублей.
Участник Faktor-2 Владимир Панченко (18+) даст концерт в ресторане Maximilian's 9 ноября. Билеты стоят от 1200 рублей. Московская группа «Triangle Sun» (12+) выступят в клубе «Ночь» 10 ноября. Билеты от 2000 рублей. В баре «Руки Вверх» 10 ноября запланирован концерт бывшей участницы группы «Краски» Оксаны Ковалевской (18+), попасть на него можно будет за 1000 рублей и дороже.
Цыганская музыка в исполнении композитора Александра Марцинкевича (12+) прозвучит в ДКЖ 10 ноября, стоимость билетов — от 3300 рублей. На следующий день в ДКЖ будет выступать сибирячка Инна Вальтер с программой «Дымом лечилась» (12+). Билеты стоят от 900 рублей.
Автор хитов «Девочка с каре», «Не Киряй» и «Пустота» Мукка (16+) выступит в «Подземке» 11 ноября. Билеты от 1600 рублей. В этот же день, 11 ноября, в «Гастрохолле» выступит группа ЛСП (16+). Билеты обойдутся минимум в 2400 рублей.
В «Бродячей собаке» 12 ноября выступит «балагур от авторской песни» Василий Уриевский (16+). Билеты от 500 рублей. 14 ноября в «Подземке» выступит молодой певец Heronwater (16+) — он представит свой сольный альбом Dreams Money Can Buy. Билеты от 899 рублей. Лампабикт (16+), который исполняет музыку в стиле нуар-фолк, даст концерт в «Подземке» 15 ноября. Билеты от 1800 рублей.
Музыкант из Нижневартовска Сидоджи Дубоshit (12+) приедет в «Подземку» со своим первым сольным туром 15 ноября. Билеты на выступление рэп-исполнителя стоят от 1100 рублей. Продюсерский проект Filatov & Karas (16+) привезет свои ремиксы в Maximilian's 15 ноября. Билеты от 1400 рублей.
В пятницу, 17 ноября, в «Подземке» выступит группа Manapart (16+), которая исполнит уникальные мелодии с восточными мотивами. Билеты от 1100 рублей. В этот же день в «Подземке» выступит рэпер Shadowraze (14+). Билеты от 800 рублей.
Народный артист Александр Розенбаум (6+) будет выступать с программой «Летать — так летать!» в Новосибирске два дня подряд. 17 ноября в ДКЖ и 18 ноября — в Доме учёных СО РАН. В ДКЖ билеты стоят от 6000 рублей, на концерт в Доме ученых — от 3500 рублей.
Соул и ритм-н-блюз новосибирцы могут послушать в исполнении La-La Band (12+) в клубе «Ночь» 17 ноября. Билеты от 700 рублей. Попавшая в громкий скандал в Екатеринбурге группа «Три дня дождя» (16+) выступит в Гастрокорте 17 ноября. Билеты от 1800 рублей. На следующий день, 18 ноября, в «Гастрохолле» выступит исполнитель Mayot (12+). Билеты от 1090 рублей.
Концерт рэперов Trueтень & Сулима (18+) пройдет в «Подземке» 18 ноября. Билеты от 1500 рублей. Рэпер с громким псевдонимом Pussykiller (16+) запланирован в «Подземке» на 18 ноября, а билеты стоят от 1400 рублей. В этот же день еще один рэпер Sagath (12+) выйдет на сцену «Подземки». Билеты от 1000 рублей.
В ДКЖ 18 ноября пройдет концерт памяти Михаила Круга (18+): в Новосибирск приедут друзья музыканта, певцы, музыканты, актеры и его сын Александр. Билеты от 1500 рублей. «Принцесса постмодерна» и автор хита «Фенебут» Нексюша (12+) выйдет на сцену «Бродячей собаки» 19 ноября. Билеты от 1080 рублей.
Финалистка «Фабрики звезд» и участница «Евровидения» Юлия Савичева (6+) выступит в ДКЖ 20 ноября с шоу «Стихия». Билеты от 1800 рублей. На следующий день, 21 ноября, в ДКЖ выступит Стас Пьеха (6+) с концертом «Все хиты». Билеты от 1800 рублей.
Автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко (12+) выступит в «Подземке» 21 ноября. Билеты от 1500 рублей. Бывший участник группы «Мальчишник» и рэпер Дельфин (16+) приедет с концертом туда же 23 ноября. Билеты стоят от 2000 рублей.
В пятницу, 24 ноября, группа «Демо» (18+) выступит со своими хитами «Дождик», «2000 лет» и «Солнышко» в ресторане Maximilian's. Билеты стоят от 1500 рублей.
Хип-хоп исполнитель Bato (16+) выступит в «Подземке» 24 ноября. Билеты от 1000 рублей. Тиктокер и певец Xolidayboy (12+) выступит в «Подземке» 25 ноября. Билеты от 2000 рублей.
Певица Валерия (12+), ставшая известной еще в 90-х, выступит в ДКЖ 28 ноября. Билеты стоят от 3200 рублей. На следующий день, 29 ноября, в ДКЖ выступит шансон-исполнитель Сергей Куренков (16+). Билеты от 1400 рублей.
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2
Театр
Оригинальное прочтение Александра Дюма «Три мушкетёра» (12+) решили поставить в «Глобусе». Премьера спектакля состоится 2 и 3 ноября, но билеты на оба показа уже выкуплены. Зато есть на 8 января 2024 года, стоят от 550 рублей.
Сергей Пиоро, Ольга Хохлова, Сергей Федюшкин и другие артисты приедут в Новосибирск с комедией режиссера Сергея Ефремова «Семейка лёгкого поведения» (18+). Показы пройдут в Доме ученых СО РАН 8 ноября и в «Евразии» 9 ноября. Билеты на спектакль стоят от 800 рублей.
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» приедет в Новосибирске с легендарной постановкой «Иисус Христос — суперзвезда» (12+). Ее покажут 10 ноября в Доме ученых СО РАН и 12 ноября в ДКЖ. Билеты от 1500 рублей.
Москвичи же привезут в ДКЖ рок-оперу «Юнона и Авось» (12+) 15 ноября. Музыку к спектаклю написал легендарный композитор Алексей Рыбников. Билеты от 1500 рублей.
Премьера спектакля «Мертвые души» (18+) по мотивам Николая Гоголя пройдет в «Красном факеле» 17 ноября. Правда, ближайший показ, на который есть места, — 9 декабря, билеты стоят от 1000 рублей. С 22 по 26 ноября в НОВАТ будут показывать спектакль «Женщины Есенина» (16+) МХАТА Горького. Билеты стоят от 2500 рублей.
Спектакль «Остров заблудших душ» (16+) по пьесе Вуди Аллена покажут в ДКЖ 23 ноября. Главные роли исполнят Юлия Меньшова, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева. Билеты от 1600 рублей.
В «Локомотив-Арене» 26 ноября покажут спектакль от «Квартета И» «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» (18+). Билеты от 2000 рублей. В этот же день, 26 ноября, Антон Васильев и Марина Александрова сыграют в спектакле «Варшавская мелодия» (12+) от режиссера Сергея Сотникова. Показ драмы пройдет в ДКЖ, билеты от 2300 рублей.
Культовое произведение Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» (16+) исполнят актеры новосибирских театров в «Бродячей собаке» 28 ноября. Билеты от 300 рублей. В НОВАТе 28 ноября запланирован премьерный показ комической оперы «Певица» (12+). Билеты от 2000 рублей.
Оскар Кучера, Елена Захарова, Анатолий Журавлев и Павел Галич 30 ноября выступят на сцене ДКЖ с комедией «Дублеры» (12+). Билеты от 1000 рублей.
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3
Стенд-ап
В среду, 1 ноября, в «Подземке» выступит комик Чермен Качмазов. Самый романтичный стенд-ап артист, который шутит про аниме, приедет с концертом «Средь бела дня» (18+). Билеты от 700 рублей.
Комедийное шоу Павла Южакова «Неудачники» (16+) пройдет 6 ноября в «Бродячей собаке». Билеты от 400 рублей.
Новосибирский комик Ян Карпунькин (18+), который выступает в Москве, возвращается в родной город с сольным концертом. Выступление пройдет в «Бродячей собаке» 8 ноября, билеты — от 500 рублей. А 9 ноября жители Новосибирска смогут посетить Stand-up Show ТНТ (18+) в ККК Маяковского. С программой приедут комики Стас Старовойтов, Роман Косицын, Андрей Атлас, Валя Сидоров, Сергей Зорик, Андрей Колмачевский. Билеты от 1500 рублей.
Победитель второго сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ Артем Винокур (18+) выступит в Новосибирске 11 ноября. Билеты от 1200 рублей.
Резидентка программы «Женский стенд-ап» Зоя Яровицына (18+) приезжает в родной город, чтобы дать сольный концерт. Выступление запланировано в ККК Маяковского 16 ноября. Билеты от 2000 рублей.
В пятницу, 24 ноября, новосибирцы могут сходить на концерт участника проекта «Решалы» и резидента юмористических шоу на ТНТ Расула Чабдарова (18+). Комик выступит в ККК им. Маяковского 24 ноября. Билеты от 1000 рублей.
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4
Фестивали
В «Подземке» 2 ноября пройдет фестиваль авторской музыки «Связки» (14+). Организаторы обещают интерактивные зоны для зрителей, мастер-классы и выступления местных музыкантов. Вход бесплатный.
Во всей России 3 ноября состоится акция «Ночь искусств». По данным сайта мероприятия, в Новосибирске акция пройдет в Новосибирской областной молодежной библиотеке и «Доме да Винчи». В библиотеке на Красном, 3 пройдут мастер-классы и концерт. В «Доме да Винчи» запланирована выставка «Вне формата», три концерта, чтение стихотворений и мастер-классы. Вход бесплатный.
В субботу, 4 ноября, в «Подземке» пройдет благотворительный фестиваль «Помочь животным может каждый» (0+). На нем проедет концерт с участием певцов из шоу «Голос дети», выставка-раздача собак из приютов города, благотворительная ярмарка и фотосессия. Вход бесплатный.
На выходных, 4 и 5 ноября, в ТЦ Grani пройдет фестиваль осознанного потребления «Гаражка» (0+). Гостей ждет музыка от Dj, маркет и раздача ненужных вещей.
Фестиваль для любителей тяжелого андеграунда Merderfest (18+) состоится в «Подземке» 24 ноября. Из Москвы на фестиваль приедет GravegoD, также выступят группы из Новосибирска, Добрянки и Кемерова. Билеты по 750 рублей.
Первый гик-форум «Мультифорум» (14+) пройдет в «Подземке» 25 ноября. На него придут косплееры, будут организованы зоны по разным фандомам и выступят k-pop cover dance. Билеты от 360 рублей.
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5
Экскурсии, шоу и кутеж
В «Подземке» 3 ноября пройдет тематическая вечеринка Malina party «Дом с привидениями» (18+). Организаторы обещают танцы, костюмы и знакомства. Билеты от 450 рублей.
Мистическое шоу фокусов и трюков «Главный секрет» (6+) пройдет в ДКЖ 5 ноября. Билеты от 550 рублей.
Музыкальное лото «Запой» (18+) пройдет в «Бродячей собаке» 8 ноября. Мероприятие будет состоять из квиза и дискотеки. Билеты — 400 рублей.
В пятницу, 10 ноября, Новосибирский театр эстрады будет праздновать день рождения (18+). Гостей ожидает музыкальная программа и выступления актеров. Билеты от 900 рублей.
Экскурсия театральных впечатлений (12+) в Музыкальном театре пройдет 22 ноября. Гости могут посмотреть театральный зал, сцену, служебные помещения и цех театра. Экскурсия стоит 300 рублей.
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6
Рок
В среду, 1 ноября, Вадим Самойлов (18+) выступит в ресторане Maximilian's. Билеты от 3050 рублей. Музыка рок-группы Asper X (12+) прозвучит в «Подземке» 5 ноября. Билеты от 1200 рублей.
16 ноября в «Подземке» состоится концерт рок-группы «Операция Пластилин» (16+). Билеты от 2100 рублей.
«Чайф» (12+) приедет в Новосибирск с «Внеплановым концертом» — группа выступит в Доме ученых СО РАН в субботу, 25 ноября. Билеты стоят от 6000 рублей.
Представитель нового рока Роки (12+) выйдет на сцену «Подземки» 26 ноября. Билеты от 1000 рублей. Рок-группа Jane Air (16+) приедет в «Подземку» 30 ноября. Билеты от 1500 рублей.
В ДКЖ приедет Глеб Самойлов (16+) с концертом, который приурочен к празднованию 35-летия группы «Агата Кристи». Один из создателей легендарной группы выступит 27 ноября. Билеты от 2000 рублей.
Рокер Найк Борзов (18+) выступит в ресторане Maximilian's 29 ноября. Билеты на автора «Лошадки» стоят от 1400 рублей.
В четверг, 30 ноября, на сцену «Локомотив-Арены» выйдет рок-группа «Алиса» (18+). Билеты стоят от 1800 рублей.
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7
Детям
В ДКЖ 3 ноября пройдет спектакль для детей «Три кота «День варенья» (0+). Детям обещают интересный сюжет, танцы, шутки и шоу мыльных пузырей. Билет стоит от 1000 рублей.
Новый спектакль от Первого театра »Нервные клетки не восстанавливаются» (6+) расскажет историю про отношения мамы и ребенка, ученых и музыку. Показы пройдут 1 ноября в «Евразии» за 350–400 рублей и 18 ноября в театре «13 трамвай» за 400–600 рублей.
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8
Классическая и инструментальная музыка
В Оперном театре Новосибирска 3 ноября на сцену выйдет заслуженная артистка Аида Гарифуллина (12+). Билеты от 3500 рублей.
В Новосибирской филармонии в День народного единства, 4 ноября, пройдет концерт «Многогранная Россия» (12+). Мероприятие запланировано в рамках фестиваля хоровой музыки Credo Chorus. Билеты от 400 рублей. В этот же день, 4 ноября, инструментальное струнное трио Silenzium (12+) дадут концерт в ДК «Прогресс». Билеты стоят от 500 рублей.
Послушать мировые рок-хиты на виолончелях новосибирцы смогут 4 ноября — в ККК Маяковского будет выступать группа RockCellos (6+). Билеты от 2400 рублей.
В филармонии Новосибирска пройдет органный концерт «Наследие великих» (12+) 9 ноября. За органом будет московский музыкант Федор Морозов. Билеты стоят от 400 рублей.
Кубанский казачий хор (6+) выступит в ДКЖ 13 ноября. Билеты от 1300 рублей.
На следующий день в ДКЖ 14 ноября выступят трое пианистов Bel Suono (6+) с новым альбомом Universe. Они исполнят шедевры современной и классической музыки в фортепианной обработке. Билеты от 1700 рублей.
16 ноября в ДКЖ пройдет концерт струнного оркестра с хором Cagmo Rock Orchestr (6+). Концерт будет посвящен памяти группы «Король и шут». Билеты от 1800 рублей.
Саундтреки игровой вселенной The Witcher 3: Wild Hunt (6+) можно будет услышать в ДКЖ 24 ноября. Треки исполнит камерный симфонический оркестр с участием вокала. Билеты от 1300 рублей.
Во вторник, 28 ноября, новосибирцы могут послушать исполнение хитов группы Scorpions (12+) в аранжировке симфонического оркестра. Концерт пройдет в ДКЖ. Билеты от 1200 рублей.
В среду, 29 ноября, в «Евразии» пройдет концертная программа «Ямщицкий сказ» (6+), которая основана на музыке, песнях и танцах Сибири. Билеты от 500 рублей.
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