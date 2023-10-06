Путин приказал начать строить аэропорт в Шерегеше — на него потребуется 35 миллиардов

Президент России Владимир Путин поручил начать строительство аэропорта в Шерегеше в Кемеровской области. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Кремля.
— Поручение принять решения, предусматривающие начало реализации не позднее 2025 года второго этапа реконструкции международного аэропорта Кемерово им. А.А.Леонова, а также мероприятий по строительству аэродромных сооружений аэропорта Шерегеш, — говорится в документе.
Доклады по выполнению поручения Владимир Путин ждет до 15 июня 2024 года и до 15 февраля 2025 года.
По данным наших коллег из NGS42.RU, строительство аэропорта в Шерегеше с сопутствующей инфраструктурой оценено было властями Кузбасса в 35 миллиарда рублей. Проект должен быть готов к июню 2024 года. По предварительным оценкам, стоимость сопутствующей инфраструктуры составляет около 15 млрд рублей, а строительства самого аэропорта — 20 млрд.
В 2021 году сообщалось, что строительство должно занять около 3 лет. Если к проекту приступят только в 2025 году, то маловероятно, что стоит ждать его до 2028 года.
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