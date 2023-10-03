Россия или заграница: как новосибирцы планируют провести длинные ноябрьские выходные

Всего же 34% пользователей сервиса из Новосибирска будут работать на ноябрьских праздниках. Для сравнения, на Дальнем Востоке планируют работать только 29% опрошенных, а в Екатеринбурге — 23%.



66% респондентов всё же хотят полноценно отдыхать на длинных выходных. Из них 60% проведут время дома, займутся бытом или отправятся на городские мероприятия. Еще 14% опрошенных из Новосибирска поедут за город или по области.

