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Россия или заграница: как новосибирцы планируют провести длинные ноябрьские выходные

Более 30% сибиряков будут работать в праздники

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Каждый десятый житель Новосибирской области планирует улететь на отдых за границу на длинных ноябрьских выходных. Чтобы отправиться в небольшое путешествие, 19% жителей региона планирует взять дополнительные дни отпуска. Об этом НГС сообщили в «Авиасейлс».

По данным сервиса, 36% опрошенных жителей Новосибирской области также хотели бы взять дополнительные отпускные дни, но обстоятельства на работе этого не позволяют. А 45% респондентов не планируют брать дополнительные выходные.

Всего же 34% пользователей сервиса из Новосибирска будут работать на ноябрьских праздниках. Для сравнения, на Дальнем Востоке планируют работать только 29% опрошенных, а в Екатеринбурге — 23%.

66% респондентов всё же хотят полноценно отдыхать на длинных выходных. Из них 60% проведут время дома, займутся бытом или отправятся на городские мероприятия. Еще 14% опрошенных из Новосибирска поедут за город или по области.

На период длинных праздников путешествия по России выбрали 17% новосибирцев. Если выбирать популярные направления внутри страны, то перелет туда-обратно в Москву на одного человека стоит от 13 600 рублей, а в Санкт-Петербург — от 17 400 рублей.

Если выбрать направления для отдыха за рубежом, то стоимость на билеты будет немного выше. Дешевле всего и без пересадок с 4 по 6 ноября будет отправиться в Бишкек (от 18 500 рублей туда-обратно), Худжанд (от 22 000 рублей туда-обратно) и Ташкент (от 34 300 рублей туда-обратно).

Ранее стало известно, что 17% отдыхающих из Новосибирска этим летом отправились за границу, а 83% отдали предпочтение внутреннему туризму. Какие города и страны выбрали сибиряки для отдыха.

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