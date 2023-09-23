Куда и за сколько летали новосибирцы в отпуск — топ популярных стран (есть и Европа)

17% отдыхающих из Новосибирска этим летом отправились за границу, а 83% отдали предпочтение внутреннему туризму. В «Авиасейлс» подсчитали, какие города и страны выбрали сибиряки для отдыха этим летом.
Туризм по России
По данным сервиса, самым популярным городом для отдыха летом у сибиряков стала Москва. 26% внутренних путешествий из Новосибирска пришлось именно на столицу. Средний чек бронирований составил около
Более 23% туристов отправились в Санкт-Петербург. Перелет в среднем обошелся около
3,5% горожан выбрали для путешествия Калининград. Перелет из Новосибирска в обе стороны обошелся им в среднем
Отдых в странах ближнего зарубежья
Из зарубежных стран новосибирцы чаще всего отправлялись в Кыргызстан — на него приходится порядка 26% перелетов. Средняя стоимость бронирований туда-обратно составила для горожан около
В Армению летом отправились 17% путешественников из Новосибирской области. Перелет туда-обратно обошелся в среднем около
— Выбор как курортных, так и направлений ближнего зарубежья у новосибирцев может быть обусловлен в том числе наличием туда прямых рейсов. Более того, Турция и страны ближнего зарубежья используются как хабы для полетов в Европу, Азию и США, — утверждают специалисты «Авиасейлс».
Курортные направления
Среди курортных направлений самой популярной страной для отдыха у новосибирцев стала Турция, куда отправились порядка 17% горожан. При этом средний чек бронирований в высокий сезон составил около
Другим популярным направлением стал Таиланд, на него пришлось 5% зарубежных бронирований, а перелет туда-обратно составил в среднем
ОАЭ выбрали около 3% путешественников из Новосибирска, а средний чек туда-обратно составил
Популярные страны Европа
Часть горожан предпочла отдых в европейских странах. Наиболее востребованными направлениями у новосибирских туристов оказались Германия, Италия и Франция. Средний чек перелетов в Германию составил
Ранее жительница Новосибирска Наталья Дмитриева провела отпуск в Европе. Она побывала в Венеции и Париже, что в сегодняшнее непростое время — не так просто. В инструкции для НГС Наталья поделилась впечатлениями об отпуске и рассказала о том, как попасть за границу и сколько это стоит.