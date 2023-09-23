Куда и за сколько летали новосибирцы в отпуск — топ популярных стран (есть и Европа)

Более 23% туристов отправились в Санкт-Петербург. Перелет в среднем обошелся около 18 200 рублей туда-обратно. Еще почти 23% отправились на курорты Сочи. Средняя стоимость билетов туда-обратно составила 26 000 рублей.



3,5% горожан выбрали для путешествия Калининград. Перелет из Новосибирска в обе стороны обошелся им в среднем 25 400 рублей. Отдых в Махачкале предпочли 3% туристов. При этом перелет к Каспийскому морю и обратно летом обошелся новосибирцам в среднем порядка 23 500 рублей.

