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Куда и за сколько летали новосибирцы в отпуск — топ популярных стран (есть и Европа)

Большинство отдыхающих из Новосибирской области отдали предпочтение внутреннему туризму

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Отдых за границей выбрали всего 17% сибиряков

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17% отдыхающих из Новосибирска этим летом отправились за границу, а 83% отдали предпочтение внутреннему туризму. В «Авиасейлс» подсчитали, какие города и страны выбрали сибиряки для отдыха этим летом.

Туризм по России

По данным сервиса, самым популярным городом для отдыха летом у сибиряков стала Москва. 26% внутренних путешествий из Новосибирска пришлось именно на столицу. Средний чек бронирований составил около 16 000 рублей туда-обратно.

Более 23% туристов отправились в Санкт-Петербург. Перелет в среднем обошелся около 18 200 рублей туда-обратно. Еще почти 23% отправились на курорты Сочи. Средняя стоимость билетов туда-обратно составила 26 000 рублей.

3,5% горожан выбрали для путешествия Калининград. Перелет из Новосибирска в обе стороны обошелся им в среднем 25 400 рублей. Отдых в Махачкале предпочли 3% туристов. При этом перелет к Каспийскому морю и обратно летом обошелся новосибирцам в среднем порядка 23 500 рублей.

Отдых в странах ближнего зарубежья

Из зарубежных стран новосибирцы чаще всего отправлялись в Кыргызстан — на него приходится порядка 26% перелетов. Средняя стоимость бронирований туда-обратно составила для горожан около 21 000 рублей.

В Армению летом отправились 17% путешественников из Новосибирской области. Перелет туда-обратно обошелся в среднем около 32 500 рублей. Другим популярным направлением у новосибирцев стал Узбекистан, на него пришлось около 10% международных перелетов. Средний чек составил 32 800 рублей туда-обратно.

— Выбор как курортных, так и направлений ближнего зарубежья у новосибирцев может быть обусловлен в том числе наличием туда прямых рейсов. Более того, Турция и страны ближнего зарубежья используются как хабы для полетов в Европу, Азию и США, — утверждают специалисты «Авиасейлс».

Курортные направления

Среди курортных направлений самой популярной страной для отдыха у новосибирцев стала Турция, куда отправились порядка 17% горожан. При этом средний чек бронирований в высокий сезон составил около 44 900 рублей туда-обратно. Из Новосибирска в Турцию есть прямые рейсы сразу по двум направлениям — Стамбул и Анталья.

Другим популярным направлением стал Таиланд, на него пришлось 5% зарубежных бронирований, а перелет туда-обратно составил в среднем 63 000 рублей. Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Бангкок есть каждый понедельник и пятницу.

ОАЭ выбрали около 3% путешественников из Новосибирска, а средний чек туда-обратно составил 47 400 рублей. При этом прямые рейсы в Дубай отправляются ежедневно.

Популярные страны Европа

Часть горожан предпочла отдых в европейских странах. Наиболее востребованными направлениями у новосибирских туристов оказались Германия, Италия и Франция. Средний чек перелетов в Германию составил 89 400 рублей, в Италию — 67 800 рублей, а во Францию — 83 000 рублей туда-обратно. При этом новосибирцам необязательно лететь в Европу с пересадкой в Москве — в Германию, Италию и Францию есть прямые рейсы из Ташкента (Узбекистан) в любой день, кроме среды и пятницы. А из Турции можно улететь почти в любую страну Европы.

Ранее жительница Новосибирска Наталья Дмитриева провела отпуск в Европе. Она побывала в Венеции и Париже, что в сегодняшнее непростое время — не так просто. В инструкции для НГС Наталья поделилась впечатлениями об отпуске и рассказала о том, как попасть за границу и сколько это стоит.

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