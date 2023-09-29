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«Не голый же!» В новосибирском дворе мужчина бегал вдоль помойки босиком и в шортах — видео

Почему бегун был без обуви, неизвестно

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В новосибирском дворе заметили мужчину, который бегал по улице в шортах и босиком

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В Новосибирске в Горском микрорайоне мужчина бегал по мокрой улице босиком. Видео, на которое попала пробежка, опубликовал «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В ролике, сделанном очевидцем, видно, как неизвестный с рюкзаком бежит вдоль мусорных баков, по лужам. Неподалеку от него — дети в теплой одежде.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчина бегал по лужам и вдоль мусорных баков

Видео: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»

— Был замечен мужик, бегающий по улице босиком и в шортах, — сказано в публикации. Почему он был без обуви, неизвестно. Под постом комментаторы пошутили: «Не голый же!».

В 2022 году НГС рассказывал о мужчине, который продал машину и уволился с работы, чтобы бежать вокруг света — мы узнали, куда же он бежал.

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