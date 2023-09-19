Спросите мужика: «Как часто ты думаешь о Римской империи?». Странный тренд из TikTok и объяснение психотерапевта

Почему все спрашивают у мужчин про Римскую империю?

С кого именно начался тренд сказать трудно, но и в TikTok и в Telegram начали появляться призывы к женщинам несколько недель назад. Предлагалось спросить у знакомых мужчин: «Как часто ты думаешь о Римской империи?».

Ответы поразили столь много женщин, что вопрос быстро завирусился. Оказалось, что многие мужчины хотя бы раз в месяц, а то и раз в неделю думают о Римской империи.