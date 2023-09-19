Спросите мужика: «Как часто ты думаешь о Римской империи?». Странный тренд из TikTok и объяснение психотерапевта

Уже несколько недель в соцсетях пользовательницы делятся результатами необычного опроса — они публикуют ответы близких им мужчин на вопрос «Как часто ты думаешь о Римской империи?». Забавная шутка из TikTok, как волна затопила соцсети. Для многих стало неожиданностью признание мужчин, что они достаточно часто задумывают о Римской империи. Кто-то пару раз в месяц, а кто-то и каждую неделю. НГС узнал у врача-психотерапевта, почему мужчин настолько сильно волнует судьба некогда великой империи и нормально ли часто думать об исторических вещах.
Почему все спрашивают у мужчин про Римскую империю?
С кого именно начался тренд сказать трудно, но и в TikTok и в Telegram начали появляться призывы к женщинам несколько недель назад. Предлагалось спросить у знакомых мужчин: «Как часто ты думаешь о Римской империи?».
Ответы поразили столь много женщин, что вопрос быстро завирусился. Оказалось, что многие мужчины хотя бы раз в месяц, а то и раз в неделю думают о Римской империи.
Мы в редакции также провели небольшой опрос и полученные результаты совпадают с данными соцсетей.
«Вопрос является уже активатором определенного результата»
Врач-психотерапевт Игорь Лях объяснил, почему чаще всего мужчины отвечают, что думают о Римской империи и довольно часто.
— Отчасти мы в этом шуточном исследовании здесь говорим не столько о процессе мышления, сколько о процессах связанных с памятью, — отметил специалист. — Если мы берем достаточно серьезное, емкое и многозначное историческое понятие, то согласно законам ассоциативной памяти очень легко привязать набор мыслей к этому столь большому понятию.
И получается, что любой человек при побуждении использовать ассоциативную память, найдет воспоминание, как он думал о чем-то связанном с Римской империей.
— Точно так же можно задавать вопрос, например, как часто вы думаете о сексе. В свое время это Фрейд использовал, — подчеркнул Игорь Лях. — Мы получим специфический результат, в котором вопрос является уже активатором определенного результата и предоставляет нам огромное поле для толкований.
Игорь Вячеславович Лях — врач-психотерапевт. Председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт европейского реестра. Эксперт ассоциации супервизоров и консультантов.
Культура отсылок
В конце XX века сформировалась культура отсылок. Например, в фильмах начали даваться отсылки к другим картинам, музыке, произведениям.
— Произошла стимуляция ассоциативной культуры. Этот прием очень активно используется, так как мы живем во времена уже постмодернизма. И человек становится такой специфической схемой отсылок к своей памяти, — отметил Игорь Лях. — Найти мужчин, которые совсем не думают о Римской империи можно только в довербальном возрасте.
Сказывается и особое воспитание мальчиков.
— Всех мальчиков воспитывают на историях героев. А в истории Римской империи героев очень много, поэтому такие ассоциативные переходы в памяти мужчин очень легко найти. Если, конечно, правильно сформулировать вопрос, — подчеркнул Игорь Лях.
У женщин будет другой результат?
Специалист считает, что да.
— Вывод о том, что женщины меньше думают о Римской империи, будет происходить не из-за того, что они по факту меньше о ней думают. А скорее из-за того, что особенность женской ассоциативной памяти в ее краткосрочности. Мы получим не ответ «не думаю», а «не помню», — объяснил врач-психотерапевт.
Но опять же многое зависит от формулировки вопроса.
— Мужчина, покопавшись в памяти после вопроса с большой долей вероятности вспомнит что-то, — убежден Игорь Лях.
В начале года в интернете миллионы людей ломали копья из-за простенького, на первый взгляд, примера. НГС решил задачку вместе с математиком.