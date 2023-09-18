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Разыгрываем 10 ярких футболок с принтом: что в них необычного и как их получить — конкурс

Кроме футболок, наши читатели могут выиграть кружки, колонки и термос

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Мы разыгрываем 10 ярких футболок

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Сайт НГС и Svoboda.site объявляют о начале розыгрыша. Среди подписчиков телеграм-канала НГС будут разыграны 10 ярких футболок с принтом, посвященным Новосибирску. Еще среди призов будут пять колонок, четыре кружки и термос.

Как выиграть мерч? Тут все просто.

Подпишись на телеграм-канал @ngs_news

и поставь в комментариях любой смайлик. И, конечно, поделись постом о конкурсе с друзьями, чтобы шансы получить приз стали выше. Речь идет об этом посте:

Как и когда будем выбирать победителей?

Мы выберем несколько человек из комментариев через Рандомайзер. Результаты объявим 25 сентября.

Как победители получат призы?

Мы свяжемся с вами в телеграме и договоримся о дате и времени. Призы будем вручать в редакции на Ленина, 12.

Если приглядеться к принту, то можно увидеть все самые известные места Новосибирска

Если приглядеться к принту, то можно увидеть все самые известные места Новосибирска

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Другие призы, которые могут получить наш читатели

Другие призы, которые могут получить наш читатели

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На кружках, которые разыгрывает редакция, логотипы «Летнего пикника НГС» — что это было за мероприятие и как оно проходило, можно вспомнить здесь.

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