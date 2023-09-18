Разыгрываем 10 ярких футболок с принтом: что в них необычного и как их получить — конкурс

Сайт НГС и Svoboda.site объявляют о начале розыгрыша. Среди подписчиков телеграм-канала НГС будут разыграны 10 ярких футболок с принтом, посвященным Новосибирску. Еще среди призов будут пять колонок, четыре кружки и термос.
Как выиграть мерч? Тут все просто.
Подпишись на телеграм-канал @ngs_news
и поставь в комментариях любой смайлик. И, конечно, поделись постом о конкурсе с друзьями, чтобы шансы получить приз стали выше. Речь идет об этом посте:
Как и когда будем выбирать победителей?
Мы выберем несколько человек из комментариев через Рандомайзер. Результаты объявим 25 сентября.
Как победители получат призы?
Мы свяжемся с вами в телеграме и договоримся о дате и времени. Призы будем вручать в редакции на Ленина, 12.
На кружках, которые разыгрывает редакция, логотипы «Летнего пикника НГС» — что это было за мероприятие и как оно проходило, можно вспомнить здесь.