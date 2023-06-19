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Летний пикник НГСПодробности

Как прошел «Летний пикник НГС» — смотрим видео из «Мира Парка»

На мероприятие пришли больше 2 тысяч новосибирцев

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Смотрим видео и чувствуем атмосферу «Мира Парка», где прошел «Летний пикник НГС»

Видео: Антон Дигаев

18 июня в «Мира Парке» прошел «Летний пикник НГС». Пикник НГС — это афтерпати «Народной премии НГС». В партнерстве с «Мира Парком» наша компания организовала встречу горожан с представителями бизнеса, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС».

«Мира Парк» расположен в Мошковском районе Новосибирской области в поселке Октябрьском — в 20 км от города на берегу речки Качимовки и рядом с поселком «Мира Деревня». Площадь парка — 15,5 га. Это в 6 раз превышает размер Красной площади в Москве.

Мероприятие проходило с 11 до 19 часов. В шести развлекательных зонах была отдельная программа: мастер-классы, летние аттракционы, настольные игры, конкурсы. Медицинские центры провели консультации и розыгрыши призов, представители бизнеса представили свою продукцию и услуги. Хедлайнерами мероприятия стали группы PACHULI и PORTO. По оценкам НГС и «Мира Парка», на пикник приехали больше 2 тысяч новосибирцев. Несмотря на небольшой дождь, все мероприятия состоялись.

В этом году «Летний пикник НГС» прошел впервые. Но не исключено, что это мероприятие станет городской традицией, не пропустите. 18 июня НГС вел онлайн-трансляцию. Если вы были на «Летнем пикнике НГС», пишите отзывы в комментариях и ищите себя на фотографиях, которые скоро появятся на сайте.

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