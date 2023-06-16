Все на пикник! НГС с партнерами подготовил для новосибирцев большой летний праздник — где он состоится

Летнюю жару тяжело переносить в городе — от запахов смога и пыли кружится голова, а в квартире душно. Все в это время года стараются выбраться на природу. Уже в это воскресенье НГС и партнеры приглашают всех желающих на большой летний пикник, который пройдет в «Мира Парке». Рассказываем, почему стоит туда пойти и где расположен парк.
В воскресенье, 18 июня, в «Мира Парке» НГС с партнерами устраивает летний пикник. Праздник пройдет на отличной локации — гостей окружат живописные пейзажи и интересные ландшафты, а отличное настроение появится благодаря насыщенной и разноплановой программе.
«Мира Парк» расположен в Мошковском районе Новосибирской области в поселке Октябрьском — в 20 км от города на берегу речки Качимовки и рядом с поселком «Мира Деревня». Площадь парка — 15,5 га. Это в 6 раз превышает размер Красной площади в Москве.
На пикнике вас ждут 7 тематических зон — детская, фуд-корт, маркет, главная сцена, зона консультаций, бьюти-зона. На каждой площадке настоящие мастера своего дела сделают всё, чтобы ваш отдых прошел комфортно.
Маленьких гостей будут развлекать опытные аниматоры на детской площадке. Им покажут мастер-классы и спектакли, научат несложным акробатическим трюкам, игре на музыкальных инструментах. А еще ребятам и их родителям расскажут интересные факты о шоколаде и дадут его попробовать.
В маркет-зоне желающие смогут купить себе что-то из вещей, а на фуд-корте — перевоплотиться в Султана Сулеймана или почувствовать себя Хюррем Султан, сделать фото на память в красочных костюмах. Также можно поучаствовать в дегустации пахлавы и турецкого кофе, купить вкусные угощения.
В бьюти-зоне желающие получат заряд бодрости и сил, а также услуги красоты, в зоне консультаций — научатся быть в гармонии с собой и своим телом. А на главной сцене гостей ждут зажигательные танцы и песни от известных новосибирских исполнителей и музыкантов.
Когда: 18 июня, воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Где: «Мира Парк».
Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.
Ранее мы публиковали подробную программу мероприятий на летнем пикнике с НГС.