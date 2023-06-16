Все на пикник! НГС с партнерами подготовил для новосибирцев большой летний праздник — где он состоится

Летнюю жару тяжело переносить в городе — от запахов смога и пыли кружится голова, а в квартире душно. Все в это время года стараются выбраться на природу. Уже в это воскресенье НГС и партнеры приглашают всех желающих на большой летний пикник, который пройдет в «Мира Парке». Рассказываем, почему стоит туда пойти и где расположен парк.

