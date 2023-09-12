Целлюлит, каблуки и двойные стандарты: как в фильме «Барби» упростили проблемы женщин — и кому премьеру стоит посмотреть

Выясняется, что проблемы возникли из-за того, что девочка, которая играет с этой Барби в реальном мире, сама столкнулась с проблемами. В результате кукле нужно отправиться в США, чтобы помочь их решить и исправить себя.



От комедии редко стоит ждать глубины проработки какой-либо темы. «Барби» Греты Гервиг — наглядное доказательство. В фильме рассуждают о том, что от женщин всегда требуют быть худыми, но не слишком, при деньгах, но не просить их, лидером, но не слишком жесткой. Может показаться, что в голливудской новинке сказочный не только Барбиленд, но и реальный мир, где только эти противоречия мешают женщинам. И одно только их озвучивание побуждает в куклах, подвергшихся идеям патриархата, желание реализовывать свои амбиции.