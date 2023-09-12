Целлюлит, каблуки и двойные стандарты: как в фильме «Барби» упростили проблемы женщин — и кому премьеру стоит посмотреть

В Новосибирске стартовал показ фильма «Барби». Заявленная как комедия, картина пытается высмеять недостатки патриархата, показать силу женщин и проблемы неравенства. Но это получается так неловко, будто над сценарием работали люди, которые мало что знают о женщинах. Каким получился фильм, напоминающий рекламу легендарной куклы, кого он действительно может задеть и кому стоит на него идти, читайте в материале НГС.
Других проблем нет
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Фильм рассказывает о Барби в исполнении Марго Робби, которая живет в сказочном Барбиленде. Это место, где куклы барби занимают руководящие посты, летают в космос и получают Нобелевские премии, в то время, как Кены целыми днями сидят на пляже. Каждый день здесь — идеальный. Но однажды во время вечеринки героиня Робби задумывается о смерти, чем обескураживает обитателей Барбиленда. На следующий день ее идеальная жизнь перестает быть идеальной: у куклы появляется неприятный запах изо рта и целлюлит, а стопы выпрямляются, поэтому она уже с трудом может ходить на каблуках.
Выясняется, что проблемы возникли из-за того, что девочка, которая играет с этой Барби в реальном мире, сама столкнулась с проблемами. В результате кукле нужно отправиться в США, чтобы помочь их решить и исправить себя.
От комедии редко стоит ждать глубины проработки какой-либо темы. «Барби» Греты Гервиг — наглядное доказательство. В фильме рассуждают о том, что от женщин всегда требуют быть худыми, но не слишком, при деньгах, но не просить их, лидером, но не слишком жесткой. Может показаться, что в голливудской новинке сказочный не только Барбиленд, но и реальный мир, где только эти противоречия мешают женщинам. И одно только их озвучивание побуждает в куклах, подвергшихся идеям патриархата, желание реализовывать свои амбиции.
Образ патриархального мужчины упрощен: Кен в исполнении Райана Гослинга, увидев реальный мир, начинает любить скачки и внедорожники, делает розовый кукольный дом похожим на салун Дикого Запада, а от Барби хочет, чтобы она была его «подружкой без обязательств».
В целом комедия смотрится слишком безобидной и поверхностной. Если, по мнению создателей, основные проблемы женщин, которые заставляют их задуматься над своей жизнью, — это целлюлит и неудобные туфли, то можно только порадоваться за них.
Кому смотреть
Проработке визуального образа фильма уделили куда больше внимания. На экране ожидаемо много розового, а актрисы показали множество моделей Барби, которые выпускали в разные годы. Поэтому тем, кто в детстве любил эти куклы или коллекционирует их, будет, чем порадовать глаз.
Фанаты Марго Робби, Райана Гослинга, Майкла Серы и других актеров тоже останутся довольны картиной. Робби, которая ранее снялась в «Волке с Уолл-Стрит» Мартина Скорсезе, спортивной драме «Тоня против всех» и других серьезных фильмах, здесь больше напоминает свою героиню из «Однажды, в Голливуде…», где от нее требовалось быть милой и веселой. Но чего еще хотеть от куклы? При этом поклонники точно порадуются красоте героини и множеству нарядов, которые только подчеркивают стиль Барби.
В целом это неплохой фильм для тех, кто хочет посмотреть что-то динамичное и «на один раз». Вряд ли идеи фильма заставят надолго задуматься и сопереживать персонажам, но зато яркие и красивые образы запомнятся надолго.
С выходом фильма в мире начался ажиотаж вокруг популярной куклы. Даже появился специальный сайт, на котором можно с помощью нейросети сделать из фотографии любого человека его версию в «Барбиленде». Посмотрите, как нейросеть преобразила новосибирских политиков.