Досмотреть не встать: пять главных сериалов осени

«Падение дома Ашеров» (18+)

12 октября



На «Падение дома Ашеров» стоит обратить внимание всем любителям ужасов: дело даже не в том, что сериал основан на творчестве Эдгара Алана По — одного из отцов хоррор-литературы, а в том, что создателем сериала значится Майк Флэнаган, подаривший нам один из самых ярких сериалов ужасов последних лет — «Призраки дома на холме».



Как и «Призраки», «Падение дома Ашеров» — это вольная интерпретация книжного первоисточника, на этот раз — творчества Эдгара Алана По. Как рассказала одна из главных актрис сериала Карла Гуджино — «Это безумие в лучшем смысле этого слова. Будет довольно много как черного юмора, так и того, что заденет за душу».

