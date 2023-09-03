Досмотреть не встать: пять главных сериалов осени

Лето незаметно подошло к концу, и сентябрьский ветер вместе с проливным дождем в очередной раз запер нас по квартирам. Но это не повод расстраиваться — в осеннем сезоне выходит по меньшей мере пять сериалов, которые точно заслуживают вашего внимания! Рассказываем о главных релизах этой осени, которые заставят вас забыть о непогоде за окном.
«Американская история ужасов» (18+)
20 сентября
Выход нового сезона «Американской истории ужасов» каждый год радует фанатов шоу. Начиная с первого сезона, «АИУ» удивляет зрителей, как предлагая необычный взгляд на классические сюжеты фильмов ужасов, так и иронизируя над современностью, вдохновляясь реальными историями.
И если сезоны, посвященные актуальной повестке, воспринимаются нашими зрителями неоднозначно, то «Роанок», «Дом-убийца» или «Психбольница» надолго запомнились аудитории. Уже 12-й сезон интерпретирует книгу «Нежное состояние» Даниэль Валентайн, из-за чего западные критики начали сравнивать новую главу шоу с «Ребенком Розмари» — в центре сюжета будет таинственная сила, которая мешает женщине забеременеть.
«Континенталь» (18+)
22 сентября
Оглушительный успех франшизы «Джона Уика» с Киану Ривзом в главной роли обеспечивает не только регулярные продолжения, но и сериальные спин-оффы. В случае с «Континенталем» изначально планировался еще один фильм, однако затем создатели решили выпустить сериал, каждая серия которого будет длиться по 90 минут.
Предстоящий мини-сериал расскажет предысторию вселенной «Джона Уика» — в центре сюжета окажется молодой Уинстон Скотт, управляющий нью-йоркским отелем «Континенталь» в 1975 году. Режиссеры оригинального «Джона Уика», Дэвид Литч и Чад Стахелски, на этот раз остаются лишь исполнительными продюсерами.
«Падение дома Ашеров» (18+)
12 октября
На «Падение дома Ашеров» стоит обратить внимание всем любителям ужасов: дело даже не в том, что сериал основан на творчестве Эдгара Алана По — одного из отцов хоррор-литературы, а в том, что создателем сериала значится Майк Флэнаган, подаривший нам один из самых ярких сериалов ужасов последних лет — «Призраки дома на холме».
Как и «Призраки», «Падение дома Ашеров» — это вольная интерпретация книжного первоисточника, на этот раз — творчества Эдгара Алана По. Как рассказала одна из главных актрис сериала Карла Гуджино — «Это безумие в лучшем смысле этого слова. Будет довольно много как черного юмора, так и того, что заденет за душу».
Согласно синопсису, 8-серийное шоу расскажет о брате и сестре Ашер, которые создали огромную коррумпированную фармацевтическую компанию. Однако тайны прошлого начинают выходить на свет, когда наследники династии Ашеров начинают гибнуть один за другим.
«Скотт Пилигрим жмет на газ» (16+)
17 ноября
Скотт Пилигрим — тот редкий случай, когда экранизация становится популярнее оригинала. Вышедший в 2010 году фильм «Скотт Пилигрим против всех» стал культовым и полюбился даже тем, кто никогда не видел оригинальные комиксы.
Аниме-адаптация комикса будет следовать сюжету первоисточника, в центре которой — Скотт Пилигрим, которому придется победить семь злых бывших своей возлюбленной, чтобы встречаться с ней.
В аниме-адаптации серии комиксов «Скотт Пилигрим» все актеры из знакового для гик-культуры фильма вновь воссоединятся для озвучки. Ко всем ролям вернулись актеры из фильма, так что для любителей смотреть в оригинальной озвучке появился еще один повод ждать сериал.
«Фарго» (18+)
21 ноября
Про «Фарго» слышал каждый сериаломан — даже спустя почти 10 лет с выхода первой серии криминальная драма остается на слуху. Вдохновленный одноименным фильмом братьев Коэн, первый сезон смог покорить зрителей своим напряженным сюжетом и черным юмором. После оглушительного успеха первого сезона последовали еще три, каждый из которых рассказывал новую историю.
Продолжения сериала фанаты ждали три года — премьера четвертого сезона, последнего на сегодняшний день, состоялась в сентябре 2020 года. Пятый сезон выйдет в ноябре