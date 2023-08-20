Близнецам и Девам надо быть особенно аккуратными: чего нельзя делать в ретроградный Меркурий

За что отвечает ретроградный Меркурий

Меркурий отвечает за разум, мышление, коммуникации, стиль речи, общения, письма, автомобильную и офисную технику.

С 23 августа по 15 сентября он начнет обратный ход — поменяет свое направление относительно Солнца, создавая впечатление, будто он движется назад.

— Это далеко не редкое явление, примерно 3 раза в год шустрик-Меркурий уходит «в отпуск», однако и не такое мощное, чтобы все беды мира сваливать на него, — говорит Ольга Якубовская. — Ретроградный Меркурий не виноват ни в чьих плохих настроениях, разводах или других кризисах. Исключение составляют те, у кого в натальной карте он выражен, и те, кому он покровительствует: Близнецам и Девам надо быть особенно аккуратными.