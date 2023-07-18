У Стрельцов — болезни, у Рыб — отношения: важный гороскоп на новолуние для всех знаков зодиака

1
Овен
Задумайтесь о внутреннем счастье и эмоциях, чего вам не хватает для полной гармонии? От чего стоит отказаться, что стоит проработать? Это ваш внутренний мир, с которым нужно разобраться.
Актуальна тема рода по материнской линии и отношения с вашей мамой. Время подумать о жилье: что хочется улучшить или поменять? Актуальна тема переезда, в том числе когда вы хотите поменять город и страну. На все эти темы можно поразмышлять, прописать и, возможно, сделать первые шаги.
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2
Телец
Актуальна тема вашего окружения: друзья, близкие, коллеги. Возможно, с кем-то из этих людей стоит попрощаться и найти новых.
Можно задуматься на тему ваших усилий: всё ли вы делаете для собственного успеха? Открывается сектор, ответственный за желания. Поэтому тельцам благоприятно прописать цели и желания на ближайшее полгода.
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3
Близнецы
Стоит разобрать для себя тему сбережений и вложений. В ближайший месяц неблагоприятно вкладываться в непроверенные источники. Однако можно подумать, куда вы хотите вкладывать, какие у вас есть финансовые цели. Можно купить конверты, подписать на них цели, вложить какую-то сумму, чтобы активизировать накопления.
Можно подумать на тему рода и семьи, проанализировать, какие детские травмы у вас были, насколько прокачена ваша самооценка, которая закладывалась родителями в детстве, чего вам не хватает в этом направлении. Можно делать практики на поднятие самооценки.
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4
Рак
Новолуние проходит по знаку Рака, кроме того, солнце заходит в ваш сектор личности. Нужно успевать как можно больше всего сделать за этот месяц, стараться охватывать все сферы жизни. Энергия сейчас дается вам солнцем. Всё в ваших руках.
Вам нужно проанализировать свой путь: профессия, личная жизнь. Открываются все сферы. Ту сферу, в которой у вас провисает, где вы не чувствуете себя реализованными и счастливыми, стоит прокачать. Всё получится.
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5
Лев
Непростой сектор гороскопа для этого знака зодиака. Стоит задуматься на тему ваших потерь и в физическом, и ментальном понимании. Всё ли хорошо с ресурсами, деньгами, окружением?
Берегите свое здоровье в ближайший месяц. Особенно это касается психосоматики. Следите за эмоциями, не разбрасывайте их направо и налево. Берегите силы для себя, они вам нужны.
Можете порассуждать на тему поездок, дальних путешествий и переездов.
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6
Дева
Раскрывайте тему вашей известности, популярности, славы, бизнеса. Что вам не хватает в этих сферах? Насколько вы можете реализоваться в этих направлениях? У вас открывается сектор желаний, поэтому можно прописать финансовые и не только цели на ближайшие полгода.
Актуальна тема дружбы. Если есть люди, которые тянут вас вниз и не дают хорошего развития, пришло время с ними попрощаться. И наоборот, если связь была потеряна, вы можете возобновить ее, и всё будет прекрасно.
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7
Весы
Широко открывается тема вашей профессии, работы, социального статуса, профессионализма и ваших денег, заработка.
Подумайте, что вы делаете не так, почему вы не переходите к тем цифрам, что находятся в голове и которых вы достойны. Делайте шаги, не ждите. Лучшее время — сейчас.
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8
Скорпион
У вас открывается хороший сектор, который отвечает за удачу и везение. Задумайтесь, что нужно сделать, чтобы быть еще более везучим и открыться этому миру?
У вас актуальна тема духовности. Если вы верующий человек, можете 18 июля сходить в церковь и почтить память предков. Это будет очень благоприятно. Можно проработать отношения с вашим отцом. Даже если отца уже нет в живых, травмы нужно прорабатывать. Необходимо менять свое отношение к тому, что происходило в детстве или происходит сейчас. Проработайте тему рода отца и свою удачливость.
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9
Стрелец
Непростой сектор у этого знака зодиака последние два месяца. Тема сложных процессов: трансформации, хронических заболеваний.
Подумайте, чего вы боитесь, зачем вы это делаете? Может ваши страхи перекрывают много возможностей? Избавляйтесь от страхов.
Акцентирована тема денег от ваших сексуальных партнеров. Если вас не устраивает, сколько вы получаете от супруга или партнера, вы можете подумать и проанализировать, что нужно изменить, чтобы эта тема улучшилась.
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10
Козерог
Всё еще актуальная тема отношений. Сегодня есть апгрейд: это завершающая фаза того, что вам нужно проработать и изменить в теме отношений. Порассуждайте, что вас не устраивает в отношениях с партнером? Что бы вы хотели изменить, как это сделать и всё ли дело в партнере? В ближайший месяц с новыми отношениями будьте аккуратны. Если вы находитесь в отношениях, берегите их.
Сегодня солнце зашло в ваш сектор партнерства на месяц. Могут присутствовать непонимание, эгоизм. Прежде чем ругаться, попробуйте понять партнера, почему он себя так ведет. Нужно прорабатывать свои отношения.
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11
Водолей
Рассмотрите тему здоровья. Почему вы болеете? Что является причиной ваших недугов, физических и психосоматических? Доведите здоровье до нужного состояния: анализы, обследования, пройдите их, чтобы эта тема вас больше не беспокоила.
Актуальна тема ваших врагов, это могут быть просто завистники. Абстрагируйтесь от тех людей, которые не желают вам добра. Доверьтесь Вселенной, ведь, скорее всего, эти люди намного несчастней вас. Сходите на массаж, займитесь здоровым образом жизни. Благоприятно сегодня отказываться от вредных привычек.
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12
Рыбы
Актуальна тема детей: что вас тут беспокоит и тревожит? Возможно, это планирование появления ребенка, может, отношения с уже имеющимися детьми. Подумайте, что вы делаете не так? Попробуйте изменить свое отношение к этой теме, действия.
Важна тема романтики. Если у вас есть человек, с которым сейчас проходят романтические отношения, старайтесь придать им ясность. Не доверяйте слепо людям, с которыми у вас бурные страстные отношения.
Актуальна тема вложений: ближайший месяц лучше не вкладывать деньги в непроверенные источники. Проверяйте всё много раз, чтобы не потерять свои деньги.
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