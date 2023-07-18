У Стрельцов — болезни, у Рыб — отношения: важный гороскоп на новолуние для всех знаков зодиака

Вечером 17 июля наступило новолуние. По словам астролога Марии Сополновой, это новолуние — особенное.

— Это некое обновление для каждого из нас. Нужно сдать «экзамен» и двигаться дальше, — сказала Мария Сополнова. — С сегодняшнего дня начинается полгода «тьмы», когда светлые силы отворачиваются от людей. И этого не стоит бояться, ежегодно мы проживаем подобные периоды. Это означает, что нужно в первую очередь надеяться только на себя и не стоит совершать никаких пагубных, негативных, отрицательных, незаконных действий. Нужно добиваться своего, проходя через любые трудности. Чтобы было более понятно, просто меняется эгрегор Земли. При этом внешняя обстановка в стране и в мире может ухудшаться. И нам нужно подстраиваться под новые сложности и проживать их с достоинством.

Эгрегор — термин или концепция в оккультизме, эзотерике, означающий групповое биополе.

Астролог советует: пересмотреть свои взгляды на те вещи, которые вас сильно беспокоят. Настроить себя на позитив. Убрать из своей жизни всё давящее и негативное. Поработать со своими страхами и сознанием.

— Ну и это еще не всё. С 18 июля по 17 августа начинается 13-й лунный месяц ашадха. Месяц кармических потерь. Действительно, в этот период могут возникать ситуации, при которых вы можете что-то потерять (любыми способами). Это касается физических и ментальных вещей. Здесь я могу посоветовать только одно: будьте более осторожными и осознанными, не рискуйте понапрасну. Ну а если вы что-то потеряете (в прямом или переносном смысле), поблагодарите за то, что легко отделались, — рассказала астролог.



Рекомендации на ближайшие 3 дня:

не брать и не давать деньги в долг;

не вкладывать деньги в любые сомнительные источники;

думать только позитивно, убрать подальше от себя любые раздражающие вас факторы;

продумать или прописать свои цели на полгода;



очистить себя и свое пространство;

не забывайте, что в любое новолуние очень благоприятно почитать своих предков.

Помимо общих рекомендаций астролог дала советы для каждого знака зодиака.