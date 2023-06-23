«Представляете рев четырехлетки?» В Новосибирске отменили «Майнкрафт шоу» — горожане хотели вернуть деньги, а получили угрозы

Новосибирцы в ярости из-за ситуации, которая сложилась вокруг представления «Майнкрафт шоу»: его несколько раз переносили, а об очередной отмене никто не сообщил. Семьи с детьми оказались перед закрытыми дверьми ДКЖ. Они выяснили, что проблемы с этим шоу возникают в разных городах по всей стране. Покупатели билетов называют организаторов мошенниками, в компании в свою очередь уверяют, что они «не первые и не последние, кто переносит выступления». Теперь в этом деле придется разбираться полицейским, а корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.
«Майнкрафт шоу» должно было состояться в ДКЖ еще
— В итоге с утра 12 мая нам пришло сообщение, что шоу отменяется, перенос на
Еще одна жительница Новосибирска Екатерина объяснила, что решила сходить с детьми на шоу, потому что доверилась известной площадке — на мероприятие в другом месте она бы не обратила внимания.
— 11 мая в 21:00 пришло сообщение, что шоу переносится. Кто смотрит почту в это время? Утром родня поехала на машине из области туда. Увидела я сообщение с утра и смогла им сообщить, когда они уже были в пути, — посетовала Екатерина.
Женщина написала организаторам в группе во «ВКонтакте». Ей ответили, что накануне был испорчен реквизит, поэтому мероприятие пришлось перенести на
— Про 4 июня они написали именно в группе во «ВКонтакте». Те люди, которые были в группе, были в курсе. Остальные, кто на почту получил сообщения, — в пролете. И уже
Деньги за билеты ей так и не вернули. Женщина обратилась в полицию и считает, что чем больше поступит таких же заявлений, тем больше шансов, что организаторов шоу привлекут к ответственности.
— Я общалась с одним из организаторов — хотя бы во «ВКонтакте» он как-то выходил на связь, и какие-то разъяснения я от него получила, хоть и липовые. А мать второго грозилась написать заявление в СК за клевету и за угрозы, которых не было (скриншот переписки имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), — отметила женщина.
В редакцию обратилось еще несколько недовольных новосибирцев, которые пожаловались на действия организаторов. При этом в соцсетях люди уверяют, что оставшиеся без представления люди есть как минимум в восьми городах, а хвалебные отзывы о представлении на сайте Afisha с осени прошлого года разбавлены недовольными заявлениями о мошенничестве. Несколько выступлений всё же состоялись, но там возникли, по словам людей, другие проблемы.
Кто проводит шоу
На сайте Afisha организатором «Майнкрафт шоу» указан ИП Бурков Данил Романович. По данным «Контур.Фокуса», предприниматель был зарегистрирован в августе 2022 года в Алтайском крае, в селе Кучук. Данных о финансовых показателях компании в системе нет, а среди видов деятельности — организация отдыха и развлечений, розничная торговля и рекламная деятельность.
Двум сибирячкам, Екатерине и Светлане, удалось выйти на одного из организаторов — Егора Иванникова. Он заверил их, что закроет вопрос с возвратом денег за билеты на несостоявшееся шоу (скриншот имеется в распоряжении редакции). Корреспондент НГС попыталась с ним связаться через соцсети, но на момент публикации на вопросы он не ответил.
Второго организатора, собственно Данила Буркова, девушки тоже искали через соцсети, но выйти смогли на его родителей, которые не поскупились на угрозы. Вернуть деньги,
— На диалог вышли только после того, как я нашла отца Данила в «Одноклассниках» и попросила его повлиять на сына, чтоб вернул людям деньги. Мне позвонила мать Данила, и начался квест. Когда я сослалась на законы РФ и предупредила о своих дальнейших действиях, то деньги мне вернули. Якобы Егор. Но потом оказалось, что деньги вернула мать Данила, потому что она меня «пожалела», — отметила Светлана.
В разговорах с Екатериной женщина, которая позже представилась мачехой Данила, уже не стеснялась.
— Родители Буркова орут, что у них большие связи, что у них свой ресторан (не знаю, зачем мне эта информация), что они добьются того, чтобы все, требующие возврата средств за билеты у их беззащитного сыночка, попали под суд и сели, — отметила Екатерина.
Девушки отказались предоставить контакты родителей Данила Буркова, ссылаясь на закон о персональных данных, но в качестве подтверждения прислали аудиосообщения с угрозами, которые те записывали в их адрес.
«Ищем площадку»
При покупке билетов на шоу в электронном письме подтверждения был указан контактный номер телефона. При звонке трубку взял мужчина, который отказался называть свои имя и фамилию. При этом он подтвердил, что является представителем «Майнкрафт шоу».
Он объяснил, что сначала мероприятие перенесли с
— Для меня было новостью, когда речь пошла о
В ответ на замечание корреспондента НГС о том, что дата была указана в письме, присланном с официального адреса шоу, он попросил выслать ему скриншоты в качестве подтверждения. На высланное письмо в компании ничего не ответили.
Отменять мероприятие компания не планирует — сейчас ищут другую площадку. При этом представитель шоу отметил, что в Новосибирске до этого было много успешных выступлений, как и в Кемерове, Томске и Москве.
— В Новосибирске с площадками, подходящими под наше выступление, достаточно напряженно всё. До этого мы выступали уже четыре раза в Новосибирске и всё время проводили шоу в ДКЖ. А в последний раз,
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ДКЖ. Во Дворце культуры ответили, что не могут комментировать ситуацию, и попросили обратиться в Западно-Сибирскую железную дорогу, которой они подчиняются. Запрос был отправлен на почту организации.
Представитель «Майнкрафт шоу» подтвердил, что с возвратом денег за билеты есть некоторые трудности, так как продавали их через разные сервисы.
— Деньги поступали безналично на расчетный счет, а людям нужно возвращать наличными, — объяснил он. — Тем, кто обращается по чарджбэкам, по системе заявок в банк, напрямую уходят возвраты, а есть случаи, где надо наличными возвращать.
Об обращениях в полицию в компании знают и уверяют, что дали все необходимые объяснения.
— Полиция на эту тему всё проверила. В наших действиях нет никаких мошеннических схем. Мы действительно мероприятие, и мы не первые и не последние, кто переносит выступления, — заявили в компании.
Обращения в полицию
Новосибирцы отправляют заявления через онлайн-форму в ГУ МВД по Алтайскому краю, так как ИП зарегистрировано в этом регионе. И уже двое получили ответы от ведомства.
— Ваше обращение рассмотрено. Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно зарегистрировано. Дальнейшее рассмотрение вашего сообщения регламентируется УПК РФ или КоАП. О результатах вам будет сообщено дополнительно, — говорится в ответах, которые имеются в распоряжении редакции.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ГУ МВД по Алтайскому краю с просьбой уточнить, сколько заявлений уже получено и какая работа по ним была проведена.
В конце прошлого года в Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе в ДКЖ, которые были перенесены с мая 2022 года на