«Представляете рев четырехлетки?» В Новосибирске отменили «Майнкрафт шоу» — горожане хотели вернуть деньги, а получили угрозы

«Майнкрафт шоу» должно было состояться в ДКЖ еще 12 мая . Многие новосибирцы купили билеты, чтобы сходить с детьми.

— В итоге с утра 12 мая нам пришло сообщение, что шоу отменяется, перенос на 18 июня , — рассказала корреспонденту НГС читательница Виктория (имя изменено по ее просьбе). — 18 июня мы с ребенком идем к ДКЖ и узнаем, что спектакль отменили вообще. Вы представляете рев четырехлетки, который накануне выпросил майку с любимыми героями, чтоб на шоу пойти? Ладно, это горе пережили, теперь взрослый квест — вернуть деньги за билеты. В моем случае это 1800 рублей за 2 билета . В кассе ДКЖ говорят, что отношения к шоу не имеют, что сами пострадали.