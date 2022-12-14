Два концерта Валерия Меладзе отменили в Новосибирске

В Новосибирске отменили концерты Валерия Меладзе в ДКЖ, которые были перенесены с мая 2022 года на 26 и 30 апреля 2023 года. Сервис, продающий билеты, разослал письма покупателям.
— Концерт Валерия Меладзе, заявленный на 26 апреля 2023 года и 30 апреля 2023 года в ДК Железнодорожников, не состоится, — говорится в письме.
Покупателям билетов должны вернуть деньги. Причем они поступят только на банковскую карту, с которой была произведена оплата заказа — в срок от 3 до 30 рабочих дней.
В марте в Сети появился список артистов, которые теперь якобы запрещены в России. В список из 22 пунктов попали, например, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Иван Дорн. Журналист НГС спросила у новосибирских организаторов концертов про новые правила, а исполнители рассказали, как уже столкнулись с цензурой.