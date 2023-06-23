Организатор «Майнкрафт шоу» объявил, когда представление состоится в Новосибирске

Новосибирцы в ярости из-за ситуации, которая сложилась вокруг представления «Майнкрафт шоу»: его несколько раз переносили, а об очередной отмене никто не сообщил. А тем, кто попросил деньги назад, даже поступили угрозы. Люди пошли в полицию.