Организатор «Майнкрафт шоу» объявил, когда представление состоится в Новосибирске

Организатор «Майнкрафт шоу», которое несколько раз переносили в Новосибирске, объявил, что оно состоится в сентябре. Покупатели билетов недовольны тем, что им не возвращают деньги за билеты, они обратились в полицию, полагая, что организаторы могут быть мошенниками.
— «Майнкрафт шоу» — это спектакль, в котором есть душа, мы детей учим добру, слушаться родителей и хорошо учиться в школе! А вы говорите мне об обвинениях в мошенничестве, — ответил на запрос редакции НГС руководитель команды «Майнкрафт шоу» Егор Иванников. — Вы брали комментарий у тех, кто был на спектакле? Каждое мероприятие проходит с восторгом юных зрителей.
Он добавил, что в Новосибирске шоу показывали четыре раза три года подряд.
— В этот раз всё развернулось против нас, это весьма иронично, так как в нашем спектакле борьба добра и зла. Как мы все знаем, добро побеждает зло, и мы победим! И проведем спектакль в сентябре! — заверил организатор.
Также он пообещал подарки зрителям.
— Дорогие зрители, мы просим прощения и готовы предоставить всем купившим билеты по лучшей книге про «Майнкрафт», а также игровой набор «Майнкрафт» в качестве извинения! Для тех, кто верит в нас, дайте знать, написав об этом на почту шоу (указана на официальном сайте шоу. — Прим. ред.). Часть возвратов уже проведена! Все изъявившие желание сдать билеты: в скором времени проведем полный возврат, — добавил Егор.
При этом письмо свое организатор закончил весьма своеобразно:
— Если вы скомпрометируете мой текст комментария, просто так это не оставлю!
Новосибирцы в ярости из-за ситуации, которая сложилась вокруг представления «Майнкрафт шоу»: его несколько раз переносили, а об очередной отмене никто не сообщил. А тем, кто попросил деньги назад, даже поступили угрозы. Люди пошли в полицию.