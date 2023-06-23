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«Просьб по аренде площадки не было»: в ДКЖ открестились от скандала с отменой «Майнкрафт шоу» для детей

В РЖД заявили, что проведение шоу на их площадке и не планировалось

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В ДКЖ заявили, что детское представление даже не было запланировано на их площадке

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В ДКЖ не было запланировано представление «Майнкрафт шоу» для детей, заявили в Западно-Сибирской железной дороге, к которой относится Дворец культуры. Об этом заявили представители учреждения после публикации на НГС информации о проблемах с выступлением. Выступление несколько раз переносили, и, по словам организаторов, именно с ДКЖ у них возникли проблемы. Недовольные новосибирцы потребовали деньги за билеты назад и обратились в полицию.

— Обращения с просьбой предоставить в аренду концертный зал новосибирского Дворца культуры железнодорожников для проведения этого мероприятия не поступали. Договор аренды концертного зала для проведения этого мероприятия не заключался. Новосибирский Дворец культуры железнодорожников не планировал и не выступал в качестве организатора указанного мероприятия, — ответили на запрос редакции в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Также в компании уточнили, что информация о мероприятии не размещалась на официальном сайте ДКЖ и через их кассу билеты не продавались.

— Информацией о причинах переноса или отмены этого мероприятия компания не располагает, — добавили в РЖД.

Сегодня утром организатор «Майнкрафт шоу», которое несколько раз переносили в Новосибирске, объявил, что оно состоится в сентябре.

МайнкрафтМайнкрафт шоуДКЖОтмена концерта
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