Наложили отпечаток: 7 женских имен с трудной судьбой — среди них есть популярные

Но Ларисы довольно сильные натуры, которые могут превратиться в настоящий ураган, если в их жизни происходят какие-то неблагоприятные события. Спокойствие и размеренность оказываются чем-то странным и незнакомым не только для обладательниц этого имени, но и для всех тех, кто их окружает.

Совсем иначе обстоят дела с девушками по имени Галина. Они символизируют покой и безмятежность, нередко перерастающие в психологическую подавленность. С самого детства обладательницы скромного имени пытаются выработать силу воли и доказать всем: они имеют значимость. Их стремление выделиться из толпы нередко приводит к нервным срывам. Суждения Галины зачастую бывают настолько категоричны, что нередко направляют ее на ошибочный путь, а там ничего позитивного ждать не приходится.